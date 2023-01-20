"У них тактика идти по трупам": перспектив у нового наступления РФ нет – генерал

Маломуж назвал Шойгу и Герасимова "людьми из прошлого", работа которых базируется лишь на терроре.

У нового наступления РФ нет перспектив / Коллаж фото Главред, Минобороны РФ

Сейчас многие прогнозируют, что Россия собирает силы для нового наступления на Украину, чтобы попытаться "взять Киев". Однако перспектив у этого наступления нет. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Он убежден, что Герасимов и Шойгу будут продолжать террор и пытаться захватить территории, ведь их работа базируется лишь на этом. Маломуж считает, что они действуют, как "люди из прошлого", которые понимают, что проигрывают.

"Герасимову и Шойгу удалось убедить Путина за счет новой мобилизации, увеличения численности армии в три-четыре раза и подготовки новых возможностей по линии ВПК пытаться захватить украинские территории, но пока результата нет. И теперь они планируют в десятки раз увеличить количество танков, БТРов, самоходных установок, артиллерийских систем, "Градов", "Смерчей", "Ураганов" и ракет к ним и таким валом пойти на Украину повторно", - сказал Маломуж.

Генерал считает, что РФ не сможет добиться "успеха" на фронте. Украинская сторона готова к этому наступлению и получает всю необходимую информацию о новых резервах врага, перемещении и технике.

"Поэтому перспектив у нового российского наступления нет. Ни Шойгу, ни Герасимов не спасут ситуацию. Это старая гвардия, опирающаяся на тактику забрасывания противника трупами, чтобы дальше двигаться уже по ним. Именно так русские и делают сегодня под Соледаром. Однако это не сработает, и перемалывание живой силы русских продолжается", - добавил Маломуж.

Несмотря на то, что некоторые россияне поддерживают политику Путина, большинство пытается убежать от мобилизации в РФ.

"Россияне пока что поддерживают и Путина, и агрессию против Украины, но 70% из них не хотят принимать непосредственное участие в войне, они не хотят, чтобы их родные ехали воевать, потому что это почти гарантированная смерть. Уже десятки тысяч россиян вернулись с войны в Украине убитыми, сотни тысяч – ранеными. Для России это уже много. Поэтому я считаю, что свою задачу по мобилизации они не выполнят, хотя амбиции большие", - отметил генерал.

Новое наступление РФ

Как сообщал Главред, в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. Аналитики американского Института изучения войны описали несколько возможных сценариев.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также заявлял, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Враг наращивает давление в Донецкой области и планирует атаку в Запорожской области. Украинская разведка прогнозирует значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине уже в конце весны.

Военный эксперт Алексей Мельник убежден, что война в Украине приближается к очередной фазе кульминации. РФ хочет в ближайшее время попытаться добиться перелома в войне и перехватить инициативу. Кремль проводит скрытую мобилизацию и перебрасывает на линию столкновения дополнительные силы.

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