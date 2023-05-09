Рассказывал всему миру правду о войне: под Бахмутом погиб журналист AFP Арман Солдин

Журналист погиб в результате обстрела украинских земель оккупантами из РСЗО "Град".

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Вблизи Бахмута погиб французский журналист Арман Солдин / Коллаж: Главред, фото: instagram/soldinarman

Российские оккупанты убили французского видеожурналиста издания AFP Армана Солдина. Он освещал правдивые события в Украине и неоднократно бывал на фронте. Об этом рассказали в редакции издания.

Солдин погиб 9 мая вблизи населенного пункта Часов Яр в Бахмутском районе в результате обстрела из российской реактивной системы залпового огня "Град". Это подтвердили коллеги журналиста, которые были свидетелями трагедии.

Арману было 32 года. Российский снаряд ударил недалеко от места, где лежал журналист.

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"Мы опустошены, узнав о смерти сегодня на востоке Украины видеожурналиста AFP Армана Солдина. Все наши мысли обращены к его семье и близким ... Его смерть — ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине", - говорится в сообщении.

Вблизи Бахмута погиб французский журналист Арман Солдин / скриншот

Известно, что Солдин родился в Сараево (столица Боснии и Герцеговины). Он был гражданином Франции.

Впервые он оказался среди сотрудников AFP еще в 2015 году. Арман стал стажером в римском бюро, а позже был принят на работу в Лондоне.

Солдин был в составе первой группы журналистов этого издания, которую отправили в Украину для освещения событий после полномасштабного вторжения РФ. Он находился в стране сентября 2022 года.

"Он был настоящим репортером, всегда готовым работать даже в самых сложных местах. Он был полностью предан своему делу", - говорят коллеги Солдина.

Это была последняя публикация Солдин на своей странице в Instagram.

Вблизи Бахмута погиб французский журналист Арман Солдин / скриншот

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