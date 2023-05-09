На Донбассе погиб сотрудник Офиса президента - Ермак

На Донбассе на передовых позициях погиб сотрудник Офиса президента.
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, погиб Алексей Титаренко.
"Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики. Сочувствую родным и близким! Украина будет всегда помнить героев!", - написал Андрей Ермак в соцсети.
Как сообщал Главред, в боях за свободу Украины погиб боец интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Ему было 27 лет.
В боях за Бахмут погиб украинский режиссер и руководитель детского театра"Сказка". О его смерти сообщил его близкий друг Юрий Нехода.
В боях за Бахмут погиб 21-летний Даниил Денисевич. В мирной жизни защитник Украины был творческой личностью, учился на режиссера и мечтал снимать кино.
Смотрите видео о том, почему погиб министр МВД Украины Денис Монастырский.
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