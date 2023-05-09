На Донбассе погиб сотрудник Офиса президента - Ермак

Как сообщил Андрей Ермак, он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

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Офис президента, Андрей Ермак / Коллаж Главред, фото president.gov.ua. Википедия

На Донбассе на передовых позициях погиб сотрудник Офиса президента.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, погиб Алексей Титаренко.

"Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики. Сочувствую родным и близким! Украина будет всегда помнить героев!", - написал Андрей Ермак в соцсети.

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Как сообщал Главред, в боях за свободу Украины погиб боец интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Ему было 27 лет.

В боях за Бахмут погиб украинский режиссер и руководитель детского театра"Сказка". О его смерти сообщил его близкий друг Юрий Нехода.

В боях за Бахмут погиб 21-летний Даниил Денисевич. В мирной жизни защитник Украины был творческой личностью, учился на режиссера и мечтал снимать кино.

Смотрите видео о том, почему погиб министр МВД Украины Денис Монастырский.

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