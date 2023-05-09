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"Кадры - впечатляющие": из-под Бахмута сбежала 72-я бригада РФ - ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2023, 22:25 обновлено 9 мая, 22:32
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Оказалось, что заявление Пригожина о бегстве российских оккупантов, было правдивым.
оккупанты убегают из-под Бахмута
Российские оккупанты бегут из-под Бахмута / коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Российские оккупанты в панике бросают своих "двухсотых" собратьев и позорно бегут с поля боя под Бахмутом. Заявления, которые делал по бегству россиян главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, оказались правдой. Об этом сообщают в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады из состава "Азова".

"Официально. Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из — под Бахмута и "500 трупов" россиян, которые там остались - соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Только за двое суток украинские штурмовики ликвидировали 64 оккупанта на юго-западных окраинах Бахмута. Еще 87 оккупантов были уничтожены на полшлага к своим позициям. Среди ликвидированных есть и "вагнероовцы".

видео дня

"Также по состоянию на сейчас имеем 5 пленных россиян. Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника. Это несколько складов из БК врага, минометы и не один БМП. Кадры-впечатляющие", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о побеге оккупантов из-под Бахмута:

оккупанты убегают из-под Бахмута
Российские оккупанты бегут из-под Бахмута / фото: скриншот

Ситуация в Бахмуте

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК"Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает Минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании"Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Смотрите видео Главред о том, почему Пригожин делает такие заявления о Бахмуте:

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