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"Все, мамочка, я побежал": на фронте погиб "Сокол", выполнявший безумные спецоперации

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2023, 14:33 обновлено 9 мая, 14:41
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Побратимы Александра Синельникова называют его Героем и говорят, что мало кто выполнял операции, которые выполнял "Сокол".
Александр Синельников
Российские оккупанты убили украинского военного Александра Синельникова / коллаж: Главред, фото: Татьяна Тищенко

Российские оккупанты убили украинского разведчика из бригады "Холодный Яр" Александра Синельникова с позывным "Сокол". Ему было всего 24 года, но братья и сестры Александра говорят, что он был настоящим героем. Об этом Главреду рассказала сестра военного Татьяна Тищенко.

Александру пришлось повзрослеть еще в 14 лет, когда его родители развелись. Он стал единственным защитником своих родных женщин - мамы и двух сестер.

"Он был самым младшим, но все решал, везде помогал, на работу рано пошел", - вспоминает его сестра.

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Еще тогда молодой парень решил, что он хочет защищать украинское общество. Александр поступил в харьковский лицей, где учился на правоохранителя. Позже стал студентом Национального университета гражданской защиты Украины.

Александр Синельников
Российские оккупанты убили украинского военного Александра Синельникова / фото: Татьяна Тищенко

У Александра была закончена военная кафедра, однако он все же решил пойти на срочную службу.

"У него все было легко. Он знал чего он хочет", - говорит Татьяна.

Александр Синельников
Российские оккупанты убили украинского военного Александра Синельникова / коллаж: Главред, фото: Татьяна Тищенко

По возвращении домой он немного поработал и в 2021 году решил подписать контракт. Александр так хотел защитить своих ближайших женщин от переживаний, что просто пришел уже с собранным пакетом документов, подписанным контрактом и сообщил, что дороги назад нет.

"Мы не знали, что он будет подписывать контракт. Он пришел с полным пакетом документов и сказал: "Мне завтра выезжать с вещами уже надо". Мама тогда плакала, говорила: "Сыночек, а если тебя на войну заберут?". Он всегда улыбался и говорил, что все будет хорошо", - вспоминает сестра.

Александр выполнял операции на Донбассе в зоне ООС. Однако уже 24 февраля 2022 года Российская Федерация пошла в полномасштабное наступление на Украину.

Александр Синельников ("Сокол") после 24 февраля

Татьяна вспоминает, что о начале полномасштабной войны она узнала именно от своего брата. Даже в такой невероятно сложный день он не забыл о своих девочках и сообщил об опасности.

"В 4:05 он прислал мне голосовое сообщение: "Не веди малого в школу, потому что началась война", - говорит Татьяна.

На фронте Александр был старшим солдатом, главным сержантом-командиром ремонтного взвода ремонтной роты бронетанкового вооружения и техники ремонтно-восстановительного батальона воинской части А1302 ("Холодный Яр"). Дома "Сокол" превращался в обычного гражданского, который просто хотел жить.

Александр Синельников
Российские оккупанты убили украинского военного Александра Синельникова / коллаж: Главред, фото: Татьяна Тищенко

Александр делал все, чтобы уберечь родных женщин от ужасной войны. Он все удержал в себе и ничего не рассказывал.

"Я не знаю, где он брал столько сил. Если бы он не погиб, то мы и не знали бы сколько он всего сделал, потому что он никогда ничего не рассказывал", - добавляет Татьяна.

Александр управлял дронами. Он собственноручно сбил вражеский самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". "Сокол" выполнял сверхсложные операции в Ахтырке Сумской области и на Изюмском направлении Харьковщины.

Александр был серьезно ранен

Во время мощного контрнаступления ВСУ под Изюмом Александр получил свое первое серьезное ранение. "Сокол" пострадал от российского противотанкового снаряда. У него были осколочные ранения ноги и контузия.

Мужчину сразу вывезли с поля боя, а медики провели операцию. Ему в ногу вставили специальную пластину. Однако Александр и здесь не хотел, чтобы из-за этого волновались его родные люди.

"Мама узнала о его ранении на его же свадьбе. Он приехал на свадьбу с костылем. Он мне написал, что он в Кременчуге. Я удивилась, потому что он должен был быть с ребятами под Лозовой. Тогда он попросил, чтобы я маме не говорила о том, что он в госпитале ... После его гибели на связь выходят ребята, которые были с ним в госпитале. Они рассказывают о нем и сбрасывают видео, как он на реабилитации велосипеды крутит для восстановления ноги", - вспоминает Татьяна.

Александр Синельников
Российские оккупанты убили украинского военного Александра Синельникова / коллаж: Главред, фото: Татьяна Тищенко

Именно тогда на своей свадьбе Александр не забыл и о своих павших собратьях. Он считал своим долгом после победы объездить всю Украину, чтобы побывать на могиле каждого собрата.

"Теперь не поездит, теперь он с ребятами", - с болью говорит сестра.

Возвращение на фронт и гибель

Оказалось, что Александр мог не возвращаться на фронт из-за своего сложного ранения. Он 2 месяца провел на реабилитации, однако впоследствии договорился на медкомиссии о том, что с ним якобы все хорошо. "Сокол" рвался к своим ребятам на фронт.

После этого "Сокол" попал под Соледар Донецкой области, где продолжались ожесточенные бои.

Татьяна говорит, что не было ни одного дня, когда бы внезапно оборвалась связь с Александром. Он всегда находил время позвонить своей маме, сказать, что с ним все хорошо.

Александр Синельников
Российские оккупанты убили украинского военного Александра Синельникова / фото: Татьяна Тищенко

В последний раз мама слышала его голос 29 ноября 2022 года.

"В обед он позвонил маме и сказал: "Все, мамочка, я побежал". Это была последняя его фраза. 29 ноября до вечера с ним связи не было, 30-го целый день не было. Наша сестренка была в Польше и должна была возвращаться домой к сыну. Я тогда ходила и сама себе говорила: "Хоть бы Катя не на похороны ехала", - вспоминает Татьяна.

"Сокол" погиб 30 ноября около 15:00. Позиции его роты российские оккупанты "накрыли" артиллерийским огнем. Александр получил осколочные ранения, которые были несовместимы с жизнью.

Родные узнали о его гибели вечером 30 ноября. Они еще долго не могли поверить в то, что больше никогда не увидят и не услышат голос своего "Сокола".

"Я еще неделю надеялась, что это ошибка и он жив. Но потом я думала, если бы он был жив, то нашел бы возможность позвонить маме. Также думала, что если бы он попал в плен, то он бы не выжил. Он всегда говорил то, что думает", - говорит Татьяна.

Александра Синельникова похоронили в Харькове на Аллее славы 18-го кладбища.

Награды Александра Синельникова

Побратимы, служившие с Александром, в один голос говорят, что он был настоящим Героем.

"Говорили: "Вы даже не представляете, что он делал". Все ребята, с которыми он служил, и те, которые были под его командованием, говорят, что имели честь служить рядом с "Соколом", - рассказывает Татьяна.

Еще при жизни он должен был получить медаль Защитника отечества. Однако российские оккупанты не дали ему подержать свою награду в руках. Родные "Сокола" получили медаль уже после его гибели.

Александр Синельников
Российские оккупанты убили украинского военного Александра Синельникова / фото: Татьяна Тищенко

В феврале этого года был издан приказ о присвоении Александру ордена Богдана Хмельницкого, говорит Татьяна. Теперь сестра делает все, чтобы Александра официально признали Героем.

"Мы бьемся за присвоение ему звания Героя Украины, чтобы после нашей смерти о нем хотя бы кто-то вспомнил. Побратимы все в один голос кричат, что такие миссии, которые он выполнял, немногие еще выполняли", - говорит Татьяна.

Родные военного создали петициюпод которой собирают подписи для удостоения "Сокола" званием Героя Украины.

Как сообщал Главред, в боях за свободу Украины погиб боец интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Ему было 27 лет.

В боях за Бахмут погиб 21-летний Даниил Денисевич. В мирной жизни защитник Украины был творческой личностью, учился на режиссера и мечтал снимать кино.

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