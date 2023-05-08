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Российские авиабомбы с "крыльями" могут изменить ход войны в Украине - The Telegraph

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2023, 23:50 обновлено 8 мая, 23:52
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Для сброса авиабомб КАБ-500 оккупантам не нужно подлетать к линии фронта.
КАБ-500, Россия, Украина
Российские КАБ-500 могут изменить ход войны в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты начали использовать планирующие бомбы с "крыльями". Эти бомбы летят далеко и достаточно низко, что позволяет им уклоняться от некоторых средств ПВО. Они представляют "очень серьезную угрозу". Об этом заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат, сообщает The Telegraph.

Чтобы сбросить такую бомбу на украинские города или позиции украинских военных, оккупантам не нужно совершать вылеты вблизи линии фронта.

"Сейчас противник использует тактическую авиацию для решения боевых задач вдоль границы с Россией, линии фронта и морского побережья. Во всех этих районах противник уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы", - сказал Игнат.

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Сообщается, что в течение дня оккупанты сбрасывают по меньшей мере 20 таких планирующих бомб. Западные аналитики предполагают, что подобное оружие может изменить ход войны в Украине и заставить Киев внести последние изменения в оперативное планирование.

Как сообщают в украинской разведке, подобные атаки осуществляются с расстояния 25-30 миль вглубь территории РФ.

"Противостояние, которое дает новое самодельное оружие, означает, что угроза противовоздушной обороны, которая ранее ограничивала использование ударной и штурмовой авиации, несколько смягчается", — сказал военный аналитик разведывательной консалтинговой компании Джастин Крамп.

Воздушные атаки на Украину

Ночью 4 мая оккупанты нанесли комплексный воздушный удар по столице Украины. Он стал уже третьим за первые четыре дня мая. Оккупанты атаковали Киев с применением баражирующих беприприпасов типа "Shahed". Все воздушные цели были сбиты.

Взрывы также прогремели Краматорске и Одессе. Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, враг атаковал город пятнадцатью Shahed-131/136.

12 дронов уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. Три дрона-камикадзе ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Всего силами и средствами Воздушных Сил было уничтожено 18 ударных БпЛА и один разведывательный дрон.

В ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

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