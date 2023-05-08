В Ужгороде 8-летнюю девочку с ДЦП едва не выгнали из развлекательного центра из-за инвалидной коляски

Сотрудники детского развлекательного центра не хотели пускать ребенка из-за того, что колеса инвалидной коляски могут испачкать пол.

https://glavred.info/ukraine/v-uzhgorodi-8-richnu-divchinku-z-dcp-led-ne-vignali-z-rozvazhalnogo-centru-cherez-invalidniy-vizok-10468678.html Ссылка скопирована

Девочку с ДЦП едва не выгнали из развлекательного центра из-за инвалидной коляски / коллаж: Главред, фото: facebook / Tetiana Machabeli, kids-club.uz.ua

В Ужгороде администрация детского развлекательного центра не пустила в заведение 8-летнюю девочку с ДЦП, потому что ребенок может передвигаться только на инвалидной коляске. В заведении испугались того, что колеса коляски могут испачкать пол. Об этом рассказала Татьяна Мачабели, под опекой которой находится девочка.

Девочку впервые в жизни одноклассник пригласил на свой день рождения. Это невероятно осчастливило ребенка.

"Но, к сожалению, заведение в котором проводили праздник отказало девочке находиться там в кресле колесном. Администраторам сообщили о состоянии ребенка и, что на игровые площадки он не будет заезжать, колеса коляски были чистые, если бы нет - мы бы их вымыли, потому что не хотим никому доставить хлопот по чистоте", - сообщила Татьяна.

видео дня

Женщина рассказала изданию Obozrevatel о том, что девочка сначала боялась ехать на праздник, но потом согласилась, потому что там были бы дети, которых она знала.

"Сотрудники Kids Club сказали, что ребенок не может въехать в их клуб на инвалидной коляске, потому что у нее грязные колеса и мы испачкаем им пол", - вспоминает Татьяна.

Женщина заверила, что другие родители заранее уточнили, пускают ли в заведение детей с инвалидностью, на что им ответили "да". Девочка на инвалидной коляске находилась бы в зоне ресторана. Там пол выложен плиткой. Сотрудники и директор учреждения не разрешали и ссылались на "правила" заведения.

Тогда взрослые на руках отнесли девочку в клуб.

Что говорит руководство заведения

Сначала в заведении пытались игнорировать скандал, но впоследствии руководство заведения решило извиниться за этот инцидент.

"Дирекция заведения приносит искренние извинения маме ребенка и ребенку за доставленный дискомфорт во время посещения нашего заведения. Мы тоже неприятно удивлены и возмущены этой ситуацией. Этот инцидент возник и из-за непонимания в общении с ассистентом опекуна ребенка исключительно на иностранном языке ... Сотрудники не имели опыта решения такой ситуации и слишком буквально поняли правило "без колясок". Это наша вина и нам жаль", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одессе охранник выгнал из торгового центра 20-летнюю девушку с ДЦП. Она хотела приобрести кошелек, но продавщица отказалась обслуживать ее и начала оскорблять. Охранник вывел девушку, потому что она "пугает людей".

Ранее в Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут.

Другие новости: