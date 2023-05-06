"Эвакуация" проходит слишком быстро: оккупанты могут готовить провокации на Запорожье - Федоров

Российские оккупанты угрожают обесточить город и отключить водоснабжение сразу после начала контрнаступления ВСУ.

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Оккупанты готовятся к провокациям в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol, Минобороны РФ

Российские оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Однако враг очень спешит, что может указывать на подготовку к возможным провокациям на этих территориях. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его данным "эвакуационные" автобусы отъезжают из Токмака раз в 20-30 минут.

"Эта "частичная эвакуация", которую они объявили, идет слишком быстро и есть версия, что они могут готовиться для провокаций среди гражданских. Можем это увидеть на примере Токмака, где со вчерашнего дня массово "эвакуируют" людей", - сказал Федоров.

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Большинство этих автобусов везет оккупантов, которые переоделись в гражданскую одежду.

"В основном автобусы едут в Бердянск. Там оставляют гражданских, а военных везут дальше в Мариуполь", - добавил Федоров.

Оккупанты угрожают полностью обесточить город и отключить водоснабжение сразу после того, как начнется контрнаступление ВСУ.

"Враг собирается прикрываться гражданским населением как "живым щитом" и оказывать провокации", - добавил он

"Эвакуация" оккупантов

Ранее полковник запаса Роман Свитан говорил о том, что российские оккупанты готовятся к бегству с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

"Эти позиции невозможно удержать с военной точки зрения, потому что местность там ровная, как доска", - сказал Рассвет.

Перед своим бегством оккупанты разместили на ЗАЭС военную технику и взрывчатку в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока. В Госатомрегулировании также отметили, что имеют информацию о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ЗАЭС, в частности в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты могут готовить "жест доброй воли". В Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, как можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

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