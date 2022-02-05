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Охранник прогнал девушку с ДЦП из магазина: чем закончилась история

5 февраля 2022, 23:13

В полицию семья пострадавшей обращаться не планирует. Мать и девушка ждут извинений от продавщицы.

Охранник уже получил выговор / Коллаж

В Одессе охранник выгнал из торгового центра девушка с ДЦП. Она попросила объяснить почему. И тот в ответ заявил, что клиентка пугает людей. Теперь ему вынесли выговор, а в торговом центре приступили к служебной проверке.

Как говорится в сюжете ТСН, девушка хотела купить красный кошелек в магазине. Ей изначально отказали, а потом и вообще выгнали.

Это случилось на глазах у продавщицы ювелирного магазина, расположенного напротив. По словам женщины, коллега попросту была не готова к общению с особым покупателем.

"Начала говорить, оскорблять. Охрана пришла и вывела ее. Не готовы были люди к этому, видимо", - рассказала она.

Мать 20-летней девушки утверждает, что такой случай не первый в ее жизни.

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У дочери ДЦП, но несмотря на это она уже два года самостоятельно посещает именно этот торговый центр. И раньше там не было к ней вопросов.

"Человек за прилавком должен обслуживать любого человека", - делится пережитым мать.

За действия работницы, которая отказалась обслужить девушку, уже извиняется администрация торгового заведения. Начальство охранника также вынесло ему выговор.

"Мне жаль, что произошла такая ситуация. Мы извиняемся перед девушкой и ее матерью за то, что им пришлось пережить такие неприятные минуты. Мы считаем, что сотрудник повел себя некорректно", - рассказал руководитель ТЦ.

В полицию семья не планирует обращаться. Они просто хотят извинений от продавщицы кошельков.

Напомним, в Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая два года назад избила своего двухмесячного сына и пошла на свидание.

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