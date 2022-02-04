"Вы пугаете людей": охранник ТЦ в Одессе выставил за дверь девушку с ДЦП

Охранник ТЦ в Одессе выставил за дверь девушку с ДЦП / odessa.travel, скриншот с видео

В Одессе охранник выгнал из торгового центра девушка с ДЦП. Она попросила объяснить почему.

Соответственное видео опубликовали в местном Телеграм-канале .

"В Одессе разгорелся очередной скандал, в ТЦ Афины на Греческой пришла девушка с ДЦП и ее выгнала охрана по причине, что та пугает людей", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как девушка спросила охранника, почему он вывел ее из магазина. Он отвечает, что она якобы "пугает людей". Охранник предложил ей прийти в магазин с родителями.

В ответ девушка поинтересовалась, где написано, что она должна посещать магазин с родителями.

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"Понимаете, вы пугаете людей, люди не понимают, что вы хотите. Даже я не понимаю, что вы хотите. Люди попросили, чтобы вы не мешали", – заявил охранник, добавив, что его попросила вывести девушку из помещения продавщица.

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