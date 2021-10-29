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Вопреки недугу: звёздный винничанин с ДЦП после сотен отказов таки нашел работу

29 октября 2021, 16:43

Ему помогает в доставке его девушка.

Гоша досконально знает Винницу и всегда мечтал быть логистом / ТСН

Сложная форма ДЦП для многих звучит как приговор, но 35-летний виннитчанин не позволяет недугу сломить свой дух. Мужчина старается быть полезным людям и после долгих лет поисков нашел работу. Ему отказали десятки работодателей, но он упорно дальше рассылал свои резюме.

О Гоше мы рассказывали несколько лет назад. Тогда парень поразил всю страну, покорив Говерлу. Его вынес вверх на своих плечах друг Евгений. И Гоша понял – невозможного нет.

Но найти работу для людей с ДЦП в Украине труднее, чем покорять горы. Гоша со своей девушкой Инной, которая тоже страдает этим недугом, годами искали себя. Гоша имеет диплом психолога, умеет проектировать мебель. Но написав сотни резюме, пара получала одни отказы.

"Было отправлено более 200 резюме. "Ты не справишься", "мы таких не берем", "это работа с людьми", "пойми, они не будут адекватно воспринимать тебе", "это скажется на нашей репутации", – рассказывает о разных отговорках работодателей Гоша.

Совсем иного мнения Елена Павлова – владелица социального кафе. Когда услышала о Гоше и Инне, сама пригласила их на работу. В ее заведении еду готовят только люди с инвалидностью и здесь как раз искали курьера на доставку блюд. "Гоша – "бог" логистики, вот он попадает туда, куда хочет, несмотря на то, может он туда попасть или нет. Зная историю Гоши, то я понимаю, если Гоша хочет в гору, то он и попадет в гору", – говорит женщина.

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В кафе не нарадуются. Искали одного курьера, а нашли двоих. На тележке Гоша может заехать только на первый этаж. Дальше блюда несет Инна.

А вскоре, кроме горячих обедов, пара будет доставлять еще и эксклюзивные сладости, говорят в кафе. Будет выпекать их Инна, которая уже давно мечтала о карьере кондитера. "Кексы, тортики, бисквиты, пирожки, все такое. Это моя мечта, я думала, у меня ничего не получится", – рассказывает девушка.

"Она будет учиться делать пироги. Мы сделаем все, чтобы у нее были условия, где она сможет реализовать себя как кондитер. Я ела ее сладости, это супер мега вкусно и без высоких технологий", – говорит владелица кафе Елена.

Мечтали о работе, не столько из-за заработка, как для самореализации, признаются Гоша и Инна. Теперь обещают, кроме горячих обедов, будут нести людям еще и свое хорошее настроение.

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работа инвалидность новости Винницы
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