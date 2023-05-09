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Боевая часть ракеты "прошила" дом в Днепре: мужчина - о первых минутах после происшествия

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2023, 17:53 обновлено 9 мая, 18:12
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В первые минуты после падения обломка ракеты, нечем было дышать, был ощутим запах ракетного топлива.
падение обломка ракеты на дом в Днепре
Обломок российской ракеты пробил дом в Днепре / Коллаж: Главред, фото: t.me/gunpvdp, t.me/adm_dp

Российские оккупанты в ночь на 9 мая атаковали Украину ракетами и дронами. Они ударили по Днепру. Украинские силы ПВО сбивали вражеские ракеты, однако обломок одной из них упал на 4-этажный дом и "прошил" его. В Сети появилось видео изнутри здания.

Известно, что в результате падения ракетного обломка, пострадала 31-летняя женщина. В этот момент она была в комнате с мужем, их засыпало завалами.

"Было желание нормально дышать, потому что был запах топлива ракетного, пыль. Было основное выпихнуть жену в коридор. Я был в этой комнате под завалами", - рассказывает муж пострадавшей.

видео дня

Он утверждает, что в этот момент соседи не понимали, что произошло. Ему казалось, будто дом полностью разрушен. У пострадавшей женщины легкие ранения, ее отпустили домой.

Смотрите видео о последствиях падения ракетного обломка на дом в Днепре:

обломок ракета упал на дом в Днепре
Обломок российской ракеты пробил дом в Днепре / фото: скриншот

Боевая часть ракеты пробила крышу дома и перекрытия между 4 и 3 этажами. Именно на третьем этаже был обнаружен обломок. Местные жители говорят, что лишь впоследствии к ним пришло понимание того, что боевая часть ракеты могли взорваться.

  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/gunpvdp
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/gunpvdp
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/adm_dp
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/adm_dp
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/adm_dp
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/adm_dp
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/tv11ua
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/tv11ua
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/tv11ua
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/tv11ua
  • Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре
    Последствия попадания боевой части ракеты в здание в Днепре t.me/tv11ua

Атака дронов на Украину

Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами-камикадзе. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Работали системы противовоздушной обороны. В Воздушных силах Украины сообщили, что оккупанты применили 24 ударных дрона Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил было уничтожено 18 ударных БпЛА и один разведывательный дрон.

В ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.

Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

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