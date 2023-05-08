"На сегодня это еще не все": ВСУ мощно продвинулись вперед на Бахмутском направлении

Украинские военные на Бахмутском направлении продвинулись вперед на целый километр.

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ВСУ продвинулись вперед на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Несмотря на то, что Путин отдал своим оккупантам приказ захватить Бахмут до 9 мая, украинские военные не сдают позиции, а продвигаются вперед. Так на Бахмутском направлении ВСУ на километр отбросили врага. Об этом заявил командир разведывательного подразделения Terra Николай Волохов "Абдула".

Он убежден, что это лишь начало и победа однозначно будет за Украиной. ВСУ продолжают работать над освобождением украинской земли от вражеских вояк.

"Работаем, имеем результат — километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от "вагнеровцев", освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, на сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине", - сказал Волохов.

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Ситуация в Бахмуте

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает Минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Смотрите видео Главред о том, почему Пригожин делает такие заявления о Бахмуте:

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