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РФ усилила штурм Бахмута: Сырский рассказал, что "были приняты оперативные решения"

Алёна Воронина
7 мая 2023, 16:19 обновлено 7 мая, 16:23
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Оккупанты в Бахмуте перегруппировываются и усиливают обстрелы из тяжелого оружия. Сырский обсудил с командирами способы ответить врагам.
Бахмут, Александр Сырский
Относительно обороны Бахмута были приняты оперативные решения, рассказал Сырский/ 93 ОМБр Холодный Яр, Telegram Military Media Center

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский в субботу, 6 мая, побывал в районах ведения боевых действий на Бахмутском направлении Он встретился с командирами боевых частей, после чего были приняты оперативные решения по обороне города от российской оккупационной армии.

О результатах поездки на восток Сырский рассказал в комментарии УНИАН. Он отметил, что обсудил с командирами меры, которые помогут мощнее оборонять Бахмут и нанести большее поражение боевикам российской частной военной компании "Вагнера".

Генерал-полковник отметил, что ряд вопросов удобнее обсуждать с командирами лично, а не на расстоянии. По его словам, очередная поездка на восток позволила подробнее разобраться в ситуации и спланировать будущие действия.

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Оккупанты увеличили активность в Бахмуте

Сырский подчеркнул, что на восточном фронте ситуация остается напряженной, однако контролируемой. Он отметил, что войска страны-агрессора России в последние дни сильнее обстреливают позиции украинских войск из тяжелого вооружения. Кроме этого, захватчики перегруппировываются и используют более усовершенствованную технику.

"Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает всё возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия", – отметил командующий Восточной группировкой войск.

Но врагам не удается достичь целей, которые они перед собой поставили – украинские военные ломают их планы, сказал Сырский.

  • Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал на Бахмутском направлении
    Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал на Бахмутском направлении Telegram Military Media Center
  • Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал на Бахмутском направлении
    Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал на Бахмутском направлении Telegram Military Media Center
  • Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал на Бахмутском направлении
    Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал на Бахмутском направлении Telegram Military Media Center
  • Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал на Бахмутском направлении
    Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал на Бахмутском направлении Telegram Military Media Center

Ситуация в Бахмуте

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает Минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российская оккупационная армия приняла решение отказаться от попыток наступления на Бахмут Донецкой области. Это происходит на фоне подготовки захватчиков к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Смотрите видео о том, как спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал заявление главы ЧВК "Вагнера" о том, что личный состав ЧВК отойдет из Бахмута 10 мая:

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