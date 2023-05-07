"Полезные идиоты" в ЕС: венгерские друзья Путина отмывают грязные деньги РФ – Пономарев

Илья Пономарев рассказал о том, что оказывает решающий вклад в падение нынешнего режима и имперской политики в РФ.

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Илья Пономарев рассказал о "полезных идиотах" в Венгрии / УНИАН, Facebook И.Пономарева

Пророссийское лобби в Венгрии, а также в некоторых других странах Евросоюза создано для отмывания денежных потоков, которые принадлежат российской политической верхушке.

Об этом российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев заявил в интервью Главреду.

"То, что их деятельность надо пресечь – это очевидно в рамках общего подхода по декриминализации страны", — подчеркнул он.

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Собеседник считает, что РФ должна выстраивать отношения с международными партнерами, однако это должны быть не "money friends".

"То есть не те люди, которых подкупают, а те, которые считают, что наши интересы объективно совпадают и которые действуют вместе", — сказал он.

При этом российский оппозиционер уверен в том, что необходимо разъяснять заблуждения представителям международных элит, которые до сих пор выступают за диалог с кремлевской верхушкой.

"Структуры Европарламента важны, Конгресс США важен, потому что там до сих много иллюзий, людей, которых многие называют "путинферштеерами", но лично я их называю полезными идиотами, которые говорят о том, что Россия – слишком большая страна, и чтобы с ней бороться, надо как-то договариваться независимо от того, как она себя плохо ведет. Разъяснять эти заблуждения необходимо, и большое количество представителей российской оппозиции на это способны. Насколько это окажется решающим вкладом в падение нынешнего режима и имперской политики, то значение этого – 10 процентов. 90 процентов – то противостояние, которое на данный момент происходит на территории Украины", — добавил Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Ранее вице-спикер парламента Венгрии из крайне правой партии "Наша Родина" Дора Дуро заявила о том, что вступление Украины в НАТО без больших рисков для безопасности возможно только при условии, что такой шаг "одобрит Россия".

"Мы не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины", — подчеркнула она в интервью пропагандистскому ресурсу РФ газете "Известия".

Напомним, Виктор Орбан призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переходу к переговорному процессу. Венгрию в данной ситуации он назвал "голубем мира". Украине такой сценарий крайне не выгоден, поскольку Россия в такой ситуации получит замороженную войну и время на перегруппировку и новое нападение на страну.

Глава аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш ранее сказал, что в стране не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина. Мол, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".

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