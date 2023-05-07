"РФ накапливает ракеты": Буданов сказал, когда оккупанты планируют массированно ударить по Украине

Российские оккупанты планируют сорвать украинское контрнаступление, в том числе и с помощью использования ракет.

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Буданов сказал, когда оккупанты планируют массированно ударить по Украине/ УНИАН, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия пытается накопить определенный запас ракет, чтобы использовать их для попытки сорвать украинское контрнаступление.

Но сейчас российские ракетные поставки заканчиваются и их запасы уже почти на нулю. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в "YahooNews".

"Они пытаются накопить определенные запасы и подготовить их, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда заключается в том, что они свели свои запасы почти к нулю", – отметил Буданов.

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Ракетные удары РФ по Украине

Ранее в ВСУ сообщили, что подразделения Воздушных сил впервые сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. Это произошло во время ночной атаки 4 мая.

Однако представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что пока не стоит радоваться первому сбитию ракеты "Кинжал" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot, ведь Украине нужно больше таких систем, чтобы иметь возможность защитить украинские территории от баллистических ракет.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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