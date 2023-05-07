РФ нанесла ракетный удар по Балаклее: из-за атаки россиян пострадали 5 человек

Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Еще двое мужчин 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения.

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РФ нанесла ракетный удар по Балаклее / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В воскресенье, 7 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Харьковская область, Изюмский район, город Балаклея. Россияне совершили ракетные обстрелы. Известно, что пострадали 5 человек", - написал он в Telegram.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что оккупанты ударилиракетой С-300 по территории одного из автопарков в Балаклее. На месте инцидента работают экстренные службы.

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Из-за атаки россиян пострадали 5 человек. Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Еще двое мужчин 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Воздушные атаки российских оккупантов

Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами-камикадзе. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Работали системы противовоздушной обороны. В Воздушных силах Украины сообщили, что оккупанты применили 24 ударных дрона Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил было уничтожено 18 ударных БпЛА и один разведывательный дрон.

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал". Это произошло в ходе ночной атаки, 4 мая, сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

В ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.

Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

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