Ночью в Днепре были слышны взрывы: что известно на данный момент

Российская оккупационная армия вероятно запустила по Днепропетровской области дроны-камикадзе Shahed-136. Власти региона пока не комментировали взрывы.

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По Днепропетровской области оккупанты запустили дроны-камикадзе Shahed-136 / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

В ночь на пятницу, 5 мая, в Днепре были слышны звуки взрывов, в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги.

О звуках мощных взрывов сообщили корреспонденты Zn.ua около часа ночи.

"Днепр, наши корреспонденты сообщают о серии взрывов в пригороде. По предварительным данным, работа ПВО", – говорится в сообщении.

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Мониторинговые каналы писали, что российская оккупационная армия запустила по Днепропетровской области дроны-камикадзе Shahed-136.

Пока что власти региона и областного центра не комментировали взрывы.

Атака дронов на Украину

Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами-камикадзе. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Работали системы противовоздушной обороны. В Воздушных силах Украины сообщили, что оккупанты применили 24 ударных дрона Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил было уничтожено 18 ударных БпЛА и один разведывательный дрон.

В ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.

Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

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