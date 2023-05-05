УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ночью в Днепре были слышны взрывы: что известно на данный момент

Анна Ярославская
5 мая 2023, 06:38 обновлено 5 мая, 06:43
248
Российская оккупационная армия вероятно запустила по Днепропетровской области дроны-камикадзе Shahed-136. Власти региона пока не комментировали взрывы.
Российский дрон, военные Украины
По Днепропетровской области оккупанты запустили дроны-камикадзе Shahed-136 / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

В ночь на пятницу, 5 мая, в Днепре были слышны звуки взрывов, в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги.

О звуках мощных взрывов сообщили корреспонденты Zn.ua около часа ночи.

"Днепр, наши корреспонденты сообщают о серии взрывов в пригороде. По предварительным данным, работа ПВО", – говорится в сообщении.

видео дня

Мониторинговые каналы писали, что российская оккупационная армия запустила по Днепропетровской области дроны-камикадзе Shahed-136.

Пока что власти региона и областного центра не комментировали взрывы.

Атака дронов на Украину

Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами-камикадзе. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Работали системы противовоздушной обороны. В Воздушных силах Украины сообщили, что оккупанты применили 24 ударных дрона Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил было уничтожено 18 ударных БпЛА и один разведывательный дрон.

В ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.

Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

Другие новости:

Реклама

Главное за день

Ночью в Днепре были слышны взрывы: что известно на данный момент

Ночью в Днепре были слышны взрывы: что известно на данный момент

06:38 Украина
Потерял управление: в центре Киева сбили Bayraktar

Потерял управление: в центре Киева сбили Bayraktar

23:07 Украина
Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожар

Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожар

21:11 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:09

В боях за Украину погиб отец двоих детей из Волыни: он пошел на фронт добровольцем

06:38

Ночью в Днепре были слышны взрывы: что известно на данный момент

06:07

Почему атака на Кремль выглядит как инсценировкамнение

05:00

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

04:00

"Будет много жертв": РФ готовит жесткие теракты - таролог

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:20

Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкостиВидео

03:00

Эксперт рассказал, как ВСУ могут бороться с русской артиллериейВидео

02:33

Неистовая головоломка: только люди с впечатляющим IQ могут найти инопланетянина на свадебном фото

02:02

"Да, ее заклинило!": Волочкову подняли на смех за фото на Мальдивах

Реклама
01:32

"У россиян сейчас большой депрессняк": Свитан объяснил, зачем РФ может ударить по БанковойВидео

01:05

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

00:51

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

00:30

Мусиенко рассказал, насколько преимущество РФ в воздухе является критическим для УкраиныВидео

00:16

Что нужно сделать 6 мая, чтобы кошки счастье в дом принесли: приметы и что нельзя делатьВидео

04 мая, четверг
23:51

Астрологи раскрыли тайну: названы 5 знаков зодиака, которые всегда говорят правду в лицоВидео

23:33

В Воздушных силах ВСУ рассказали, от чего у российских пилотов трясутся коленкиВидео

23:20

"Люблю": Оля Полякова публично обратилась к украинскому героюВидео

23:17

Женщина кормила своим грудным молоком родную внучку: как такое получилось

23:07

Потерял управление: в центре Киева сбили BayraktarВидео

22:26

Частично потерял зрение: такого президента Владимира Зеленского в очках еще не виделиВидео

Реклама
22:23

Все в дыму и огне, люди с иконами молятся прямо на улице: в РФ сильнейший пожар охватил целое село

22:06

"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасностьВидео

21:11

Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожарВидео

21:04

"Оставлю должность министра и поеду жить в село": Кулеба рассказал о планах после победы УкраиныВидео

20:49

В Турции на саммите случилась мощная драка между депутатами Украины и россиянамиВидео

20:25

"Мы были в шаге от ядерного удара": Путин дважды чуть не отдал приказ об ударе по Украине - эксперт

19:57

РФ приписала Америке атаку на Кремль: в разведке США уверены, что Путин не применит ядерное оружиеВидео

19:55

Вся сияет: Елена Зеленская в шикарном наряде приехала на коронацию Чарльза IIIВидео

19:41

Украина могла ударить по Кремлю, но это сделали другие: Свитан - о сценариях атакиВидео

19:27

Сергей Стерненко. Удар по Кремлю перепугал россиян, Украина возьмет БелгородВидеоблоги

19:20

Основная версия удара по Кремлюмнение

19:04

"Ожидаем кое-что": Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУВидео

18:40

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

18:29

В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки: Рада рассмотрит вопрос

18:29

Разведенного Жадана застукали с популярной певицей, гуляющих "за ручку"

18:00

Никакой ядерки не будетмнение

17:59

Пережил отца на три месяца: в свой день рождения на войне погиб молодой спортсмен

17:36

Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в маеВидео

17:12

Кондиционер в интерьере: эстетические варианты расположения новости компании

17:09

Как в Украине оформить рассрочку погашения долгов по коммуналке: детальная инструкция

Реклама
17:09

Мэра Одессы Труханова арестовали: его подозревают в растрате 92 миллионов гривен

17:05

На войне убили украинского режиссера и сценариста

16:54

"Враг может переступить красную черту": Гуменюк предупредила о высокой угрозе ударов по УкраинеВидео

16:45

Незаконно въехавших в Крым россиян планируют выгонять индивидуальноВидео

16:30

Причем тут угонщица Соловий: Сергей Жадан разводится

16:23

Оккупанты готовятся отходить с Херсонской и Запорожской областей - Свитан

16:22

"Радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным": Зеленский разнес РФ за угрозы его ликвидацииВидео

16:00

На войне с оккупантами России погиб воин ВСУ, свадебное фото которого публиковал The Times

15:46

Перед посадкой помидор в лунки бросают песок и яичные скорлупы: что это дает

15:33

Центр помощи ВПЛ, основанный командой финансиста Андрея Волкова, за год принял 700 человек и стал одним из лучших в Запорожье актуально

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять