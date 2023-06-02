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"Подавятся кровью своих детей": блогерша взбесилась из-за работы Patriot

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2023, 00:10 обновлено 2 июня, 00:13
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Женщину взбесила работа системы ПВО Patriot, потому что она ей "не дает спать".
блогер, Patriot
Блогерша из Киева набросилась на украинцев и разозлилась из-за Patriot / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Блогерша из Киева Екатерина изначально попросила убрать систему ПВО Patriot из Киева, чтобы она не мешала ей спать. А после критики, которая посыпалась на нее от аудитории, женщина и вовсе начала публиковать еще более скандальные заявления.

Такие высказывания она опубликовала на своей странице в Instagram. После хейта женщина закрыла свой профиль, но видео распространилось в Сети.

В нем блогерша говорит, что ПВО нужно поставить где-то на западной Украине. При этом она не задумывается о том, что без ПВО российские ракеты будут долетать до своей цели.

"Сегодня мучает один вопрос, а можно ли этот Patriot забрать куда-то, например на запад Украины. Чтобы просто выспаться, пусть немного они не спят. Потому что очень расслабились даже во время комендантского часа. А мы поспим", — сказала Екатерина.

Смотрите видео со скандальной блогершей:

скандальная блогерша
Блогерша из Киева набросилась на украинцев и разозлилась из-за Patriot / фото: скриншот

Позже она написала, что заявила, что Украина якобы претворяется "пушистой" и добавила, что война "выгодна Штатам".

"Надеюсь "пушистики" (украинцы - ред.) подавятся кровью своих детей. А люди откроют глаза и поймут, что нас здесь всех убьют. А кто не погибнет от ракет — умрет от голода", — написала скандальная блогерша.

скандальная блогерша
скандальная блогерша / фото: скриншот

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Позже стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло.

Смотрите видео Главреда об обстреле Киева в ночь на 1 июня:

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