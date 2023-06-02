"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - Бульба

Кремль будет до конца отстаивать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко / Коллаж Главред, фото: УНИАН и скриншот из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не будет устранен Путиным, так как Кремль не нашел того, кто может его заменить. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик, общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам" Сергей Бульба.

"За все это время Кремль не нашел персонажа, во-первых, с настолько советскими мозгами, а во-вторых, настолько жесткого и властолюбивого, который в угоду своей власти будет уничтожать свой же народ. Пока они не нашли ему замену, и 9 мая, когда Лукашенко приехал в Москву и внешне был совсем некрасив, Путин сильно заволновался. Россияне даже посчитали, что за время правления Лукашенко Россия вложила в Беларусь порядка 200 миллиардов долларов. То есть просто так потерять такую инвестицию россияне не готовы", — сказал Бульба.

Он убежден, что Кремль будет держаться за Лукашенко до конца. Россия будет отстаивать Лукашенко даже в том случае, если Польша решит помочь революции в Беларуси.

"Это не чревато тем, что им придется по линии Министерства обороны снимать какое-то боевое подразделение. В 2020 году это не афишировалось, но тогда Росгвардия находилась на территории Беларуси. То есть в тот момент, когда были так называемые выборы, то росгвардейцы, пересекая границу, заявляли, что они едут в Беларусь в отпуск. Но их количество измерялось сотнями, причем это были подготовленные "спецы", - сказал Бульба.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Зато самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники отмечает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция. Анонимные источники в Народном антикризисном управлении рассказали, что конкретный диагноз Лукашенко – инфекционно-аллергический миокардит.

Однако позже Лукашенко впервые рассказал о своем здоровье и заявил, что "умирать е собирается". Белорусский диктатор сказал, что в последнее время он якобы имел очень плотный график, и по этой причине времени проходить лечение у него, мол, не было.

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