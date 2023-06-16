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"Он слишком далеко зашел": эксперт рассказал, как Путин и Пригожин устраивают батлы

Мария Тупик
16 июня 2023, 15:43 обновлено 16 июня, 16:07
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Морозов говорит, что это первая фигура, которая использует такую же манеру, как и Путин.
Путин, Пригожин
Пригожин строит из себя мини-Путина / Коллаж: Главред, фото скриншот

Кроме диктатора Владимира Путина за главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным больше никто не стоит. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Пригожин ведет себя как мини-Путин. Если перейти на язык бандитских кремлевских понятий, это будет так: вот наши ларьки, которые мы крышуем, они – до горизонта. И за горизонтом наши ларьки. Либо ларьки наши, либо мы вас убьем. Попытка тех, кто контролирует ларьки, как-то договориться, ни к чему не приведет, потому что манера поведения Путина не предполагает компромисса", - говорит он.

Морозов говорит, что "пожалуй, это первая фигура, которая использует такую же манеру, как и Путин".

"Они дают понять следующее: вот моя позиция – никакого компромисса нет, потому что я следую из жесткой логики бандитского беспредела", - добавляет Морозов.

Смотрите полное видео-интервью с Александром Морозовым:

По словам Морозова, за Пригожиним может стоять только сам Путин.

"Я считаю, что кроме Путина за Пригожиным больше никто не стоит. Когда-то Путин дал ему мандат на развитие бизнеса, связанного с военными формированиями, в том числе исходя из политической целесообразности. Путин понимал, что создается фактически вторая Росгвардия, еще один инструмент возможной защиты своего "трона".В принципе, Пригожин в определенной степени продолжает опираться на мандат, который предоставил Путин. По крайней мере, до тех пор, пока разрешение не будет отозвано. А Путин мандат не отзывает. Причем подобное поведение – известная манера главы Кремля: он дает ничем не ограниченный мандат, а когда ему показывают материалы на этих людей и говорят что-то вроде "Доколе же такое можно терпеть", он отвечает примерно следующее: "Ну, ничего-ничего, ничего страшного я тут не вижу. Да, ну что ж, бывает". Путин в этой ситуации действует по бандитской логике: я крышую, это мой человек. Он ошибается, но все равно лучше остальных, потому что мой. Впрочем, я думаю, Пригожин слишком далеко зашел – в горизонте двух месяцев мы увидим развязку этой части мыльной оперы", - говорит он.

Смотрите видео о том, как Пригожин бросил вызов Путину:

Выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Во время обороны Бахмута Вооруженные силы Украины нанесли непоправимые потери боевикам из частной военной компании "Вагнер", хотя украинские защитники не имели численного преимущества на этом направлении. Впоследствии группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца. Об этом 21 мая заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

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война в Украине Владимир Путин Евгений Пригожин Александр Морозов
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