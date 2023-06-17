Союз Пригожина с Золотовым для свержения Путина: эксперт оценил сценарий

Чтобы создать альянс по свержению Путина, Пригожину пришлось бы получить поддержку не просто силовиков, но и части АП РФ, считает Александр Морозов.

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Пригожин не пойдет на свержение Путина с помощью главы Росгвардии Золотова - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Сценарий, при котором главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пошел бы на свержение главы страны-агрессора России Владимира Путина, маловероятен. Путина в верхушке считают "царем", никто не способен создать альянс для его отстранения от власти. Об этом заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что сейчас в России никто не способен создать альянс по свержению Путина, поскольку такой шаг считается там небезопасным.

"Во-первых, никто не решится вступить в союз по смещению Путина. Война идет больше года и события показывают, что в российской элите никто не способен образовать такой альянс. Когда возникает подобный разговор, люди начинают думать, что их прослушивают и подозревают провокацию. И даже если они верят в серьезность намерений, они лучше уедут в Эмираты и выберут спокойную жизнь в противовес огромному риску для себя и своих семей в случае переворота", - полагает Морозов.

Также он добавил, что для таких фигур, как Пригожин и Кадыров, Путин является "царем", а его власть считается ими неприкосновенной.

"Во-вторых, не сомневаюсь, что такие люди, как Пригожин, Кадыров и сидящий в тюрьме "партнер" Путина, знаменитый петербургский бандит Барсуков-Кумарин, считают Путина царем и сами его так называют. Можно загрызть всех, кто ниже трона, перераспределить в свою пользу силовым путем ресурсы, посадить кого-то (как было в ситуации, когда Сечин посадил министра экономики), но позиция в отношении Путина остается непоколебимой. Поднять руку на главу Кремля недопустимо ни для кого, в том числе и для Пригожина", - подчеркнул Александр Морозов.

Конфликт Пригожина и Минобороны

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая пошел уже на публичный конфликт с руководством Минобороны оккупантов РФ в лице главы ведомства Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

В нецензурной форме Пригожин потребовал от них боеприпасы. Позже боевики Вагнера были выведены из Бахмута.

Глава Минобороны российских оккупантов Сергей Шойгу на днях подписал приказ, согласно которому все наемники должны стать кадровыми военными и подчиняться ведомству. Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер не будут подписывать контракты.

Он не изменил свою позицию даже после слов Путина – директор Кремля намекнул, что все наемники должны подчиниться министерству Шойгу.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - сказал Пригожин.

Смотрите видео, в котором Морозов сделал прогноз о сроках войны России против Украины:

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