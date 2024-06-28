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От "сушек" до ядерного ракетоносца: опубликована карта уничтожения самолетов РФ

Алексей Тесля
28 июня 2024, 15:09
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Вооруженные силы Украины продолжают эффективно уничтожать боевую российскую авиацию.
Су-57
Силы обороны сумели поразить Су-57 РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, uacrussia.ru

За первые шесть месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили более 30 российских военных самолетов.

Об этом сообщает в Telegram Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

При этом также публикуется карта-схема уничтожения вражеских самолетов за первое полугодие 2024 года.

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Указывается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. При этом некоторые из самолетов получили поражение, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было достоверно установить, поэтому информация будет обновляться и дополняться.

Screenshot
/ @AFUStratCom

"Вооруженные силы Украины продолжают эффективно уничтожать боевую российскую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения. Выражаем искреннюю благодарность союзникам Украины за предоставленное оборудование и боеприпасы", - отметили в Управлении.

Что такое самолет Ту-22М

Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Список уничтоженных самолетов РФ за первое полугодие 2024 года:

  • девять Су-25;
  • один Су-57;
  • два МиГ-31;
  • около 13 Су-34;
  • один Су-35;
  • один Су-35С;
  • два самолета А-50;
  • один Ил-22М11;
  • один Ту-22М3.

Уничтожение Су-57 - главные новости по теме

Как сообщалось ранее, ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69. 9 июня Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поразила новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар по данному самолету стал частью охоты ВСУ на военную авиацию россиян далеко за пределами фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате атаки на аэродром "Ахтубинск" под удар попал не только Су-57. Российские пропагандисты со ссылкой на источники в Генштабе подтверждают поражение истребителя "пятого поколения" Су-57 в ходе атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

Ранее сообщалось, что по открытым данным 2022 года, всего в изготовленном виде у россиян было 6 единиц Су-57, теперь стало 5. Су-57 может быть носителем ракет Х-59 и Х-69 (которой была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС), а также КАБы-1500.

Су-57 инфографика
/ Инфографика: Главред

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