Как Украина ответит на 'перемирие' Путина: Кузан раскрыл стратегию Киева

Украина ведет тонкую дипломатическую игру, демонстрируя миролюбие и поддержку инициатив Трампа, рассказал Сергей Кузан.

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Как Украина ответит на "перемирие" до 9 мая / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

Ключевые тезисы:

Ответ Украины на "перемирие" зависит от военных и дипломатических факторов

ВСУ готовы к боевым действиям в любой день, в том числе 9-10 мая

Окончательное решение - за высшим военно-политическим руководством

Ответ Украины на анонсированное Россией так называемое "перемирие" до 9 мая должен учитывать потенциальные военные достижения и риски, а также возможные дипломатические последствия. Решение будет принимать высшее военно-политическое руководство. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Нам нужно будет, к сожалению, учитывать то, что мы сейчас ведем очень тонкую дипломатическую игру, демонстрируя всему миру миролюбие и поддержку мирных инициатив президента Трампа. Понятно, что мы зависимы от американской помощи, и нам очень важно, чтобы она не прерывалась. Поэтому наш ответ будет зависеть от совокупности факторов", - пояснил он.

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В то же время Кузан подчеркнул, что с военной точки зрения ВСУ полностью готовы к ведению боевых действий в любой день, включая 9 и 10 мая. Он отметил, что это подтверждает и позиция Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, и военного командования в целом - операции на фронте продолжаются по плану.

"Но вопрос остается в плоскости политики и геополитики. И поэтому нужно взвесить то, сколько плюсов и минусов будет от того или иного решения. Если через несколько дней наши возможности будут на высоком уровне, чтобы нанести удар противнику, тогда можно будет говорить об активных действиях. Если же мы рискуем больше потерять, чем получить, тогда теряется целесообразность ответа", - рассказал Кузан.

По его словам, полнотой информации для принятия такого решения обладает только высшее военно-политическое руководство государства.

"И я думаю, что мы получим ответ уже в ближайшее время. Здесь никто другой принять решение не может", - добавил он.

Перемирие до 9 мая - главное

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая по случаю "Дня победы". По его приказу, российские войска должны временно прекратить все боевые действия.

Президент США Дональд Трамп настаивает на полном прекращении войны, а не временном перемирии, как предложил Путин на 9 мая. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп разочарован как Путиным, так и Зеленским и призывает обоих сесть за стол переговоров.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина о прекращении огня манипуляцией ради тишины под парад 8 мая. Он подчеркнул, что Украина ценит жизни, а не парады, и призвал к безусловному 30-дневному перемирию.

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Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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