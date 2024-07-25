Существует ли угроза окружения Часового Яра: в ВСУ расставили все точки над 'і'

Российские оккупанты пытаются продвинуться на флангах в направлении города, говорит Калашников.

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Существует ли угроза окружения Часового Яра / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Украинские военные не фиксируют угрозу окружения города Часов Яр Донецкой области. Однако, армия страны-агрессора России на этом направлении пытается продвигаться на флангах. Об этом заявил офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

"Нет, на сегодня угроза окружения не существует, её нет. Если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые были сначала и которые продолжает воплощать в жизнь", - сказал он.

Калашников отметил, что российские оккупанты пытаются продвинуться на флангах в направлении города.

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"Захватчики избегают прямого штурма города, поскольку это может привести к большим потерям. Оккупанты проводят атаки небольшими группами до восьми человек после интенсивной артиллерийской подготовки", - рассказывает офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича.

По его словам, армия РФ также использует дроны со сбросами. При этом враг не применяет бронированную технику.

"Ситуация контролируется Силами обороны Украины, потому что штурмы нам удается отбивать", - подчеркнул он.

Кто такой Олег Калашников Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Ситуация в Часовом Яру - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты еще в начале апреля начали атаковать Часов Яр Донецкой области, чтобы захватить или полностью разрушить город и сжать основные линии снабжения украинских военных.

Ранее было известно, что ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал".

В то же время, аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают атаковать Часов Яр в Донецкой области. Оккупанты имеют незначительные успехи.

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