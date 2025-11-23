"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

Духовный советник Дональда Трампа анализирует возможные последствия плана для международной безопасности.

Марк Бернс, советник по духовным вопросам и дипломатии, который сотрудничает с администрацией президента США Дональда Трампа, выразил обеспокоенность относительно 28-пунктного мирного плана между Украиной и Россией. По его мнению, даже заявление Трампа о "гибкости" предложения свидетельствует о потенциальных рисках для международного порядка.

"Этот план посылает опасный сигнал каждому диктатору мира - от Москвы до Тегерана и Пхеньяна - что мировые защитники справедливости могут терпеть зло, если оно будет воплощено дипломатично", - отметил Бернс в соцсети Х. видео дня

Исторические параллели

Он провел исторические параллели, напоминая о последствиях безнаказанности в прошлом, в частности пример Гитлера в 1939 году. По словам советника, вторжение России в Украину, разрушения и атаки на мирных жителей и детей делают любые компромиссы без справедливости морально неприемлемыми.

"Настоящий мир приходит лишь тогда, когда праведность не приносится в жертву удобству. Он противостоит злу", - добавил он, подчеркивая, что умиротворение не является миром, а молчание перед лицом зла - соучастием.

Беренс призвал мировых лидеров не отступать от моральных принципов и отметил, что путь к миру должен оставлять возможность корректировать курс, чтобы сохранить моральную ясность и поддержать Украину в противодействии агрессии.

Почему Трамп начал давить на Украину: экспертное мнение

По оценке Валерия Клочко, руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" и председателя благотворительного фонда "Новая дорога", сейчас наблюдается целенаправленное давление как на Украину, так и на Путина с целью остановить войну путем ее фактического замораживания.

"Трамп стремится завершить конфликт любым способом - через языковые вопросы, церковные аспекты или установление границ. Для многих европейских политиков эти аспекты тоже не являются принципиальными. В то же время для Украины они имеют критическое значение", - подчеркивает эксперт.

Мирные переговоры в Женеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Зеленского, украинская делегация сегодня, 23 ноября, работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности.

Кроме того, Европейский союз разработал альтернативный мирный план по войне в Украине, который существенно отличается от недавно обнародованного спорного плана с участием США и России.

Кроме того, как сообщал Reuters со ссылкой на американского чиновника, дискуссии проходят конструктивно и в ряде вопросов "завершились соглашениями в некоторых сферах".

О персоне: Марк Бернс Американский евангельский служитель, телеевангелист и политик, который является пастором Harvest Praise & Worship Center в Южной Каролине. Он был ранним сторонником Дональда Трампа во время президентских выборов в Соединенных Штатах 2016 года, а до 2023 года был членом правления организации Пасторы за Трампа. Соучредитель телевизионной сети NOW.

