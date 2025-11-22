Мирный план США по Украине могут изменить: важные заявления Трампа и Макрона

Предложенный США план не является окончательным вариантом, подчеркнул Дональд Трамп.

Стала известна реакция мировых лидеров на мирный план США / Коллаж: ОП, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

Мирный план не является окончательным вариантом, заявил Трамп

Предложение США нуждается в доработке, уверен Макрон

Президент США Дональд Трамп прокомментировал подготовку "мирного плана" по прекращению войны в Украине.

Он уточнил, что предложенный план не является окончательным вариантом, сообщает Clash Report.

"Нет, пока нет. Нет, мы хотим добиться мира. Это должно было случиться давным-давно. Война Украины с Россией никогда не должна была произойти. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Мы пытаемся ее закончить. Так или иначе, мы должны ее закончить", - сказал президент США.

На вопрос о том, что будет, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на американский план, Трамп заявил, что тогда украинский лидер может продолжать бороться "со всей своей душой".

Мирный план США: позиция Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "мирный план", представленный США для прекращения войны между Украиной и Россией, является хорошей основой для работы, но его необходимо пересмотреть, привлекая к нему европейцев, сообщает Reuters.

"Появился мирный план, который включает в себя идеи, которые являются достаточно знакомыми, независимо от того, были ли они раскрыты или нет. Он хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета, гарантий безопасности", – сказал он журналистам на встрече G20 в Южной Африке.

"Но это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом, потому что этот план, прежде всего, не был согласован с европейцами", – сказал он.

"Но он предусматривает много вещей для европейцев. Замороженные активы находятся у европейцев. Европейская интеграция Украины в руках европейцев. Знание того, что делает НАТО – в руках членов НАТО. Поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, они требуют более широких консультаций", – добавил Макрон.

Мнение эксперта о мирном плане США

Глава Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок подчеркнул, что предложенный вариант нельзя рассматривать как компромисс, поскольку фактически речь идёт лишь о попытке заморозить войну. По его мнению, такое мирное соглашение вряд ли станет взаимовыгодным, однако Киев может согласиться на него только для того, чтобы остановить дальнейшее ведение боевых действий, особенно учитывая, что на фронте наблюдается "определённый прогресс в пользу Украины".

Мирный план США - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что европейские лидеры приветствуют постоянные усилия США по прекращению войны в Украине. Вместе с тем европейские лидеры обратили внимание на то, что представленный США план нуждается в дополнительной проработке.

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга. Трамп считает, что День благодарения, который в США празднуют 27 ноября, является "подходящим временем" для Украины.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

