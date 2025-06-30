Трампа просили надавить на РФ, но он остался нерешительным - президент Чехии

Трамп задался вопросом, почему Европа не может значительно увеличить расходы на оборону.

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Трампа просили надавить на РФ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

Что сказал Петр Павел:

Целью не было вызвать экономический крах РФ

Альтернативы переговорам нет

На закрытом ужине НАТО на прошлой неделе европейские лидеры давили на президента США Дональда Трампа, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении России, но он остался нерешительным. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью CNN Prima NEWS.

"Мы говорили с ним очень последовательно и сообща, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию", - сказал он, описывая разговор за ужином, в котором участвовали король Нидерландов Виллем-Александр и глава НАТО Марк Рютте. видео дня

По его словам, целью не было вызвать экономический крах России, ведь это не в их интересах.

"Чтобы заставить ее осознать, что альтернативы переговорам просто нет. Он пока оставался сдержанным, но он осознает, что это очень эффективный инструмент", - добавил Павел.

Отмечается, что когда Трамп указал на свой предыдущий успех с Китаем во время ужина, заявив, что высокие пошлины заставили Пекин изменить свою позицию, президент Чехии использовал этот аргумент, чтобы настоять на своем.

"Я сказал: Видите ли, именно такой решительный подход нам сейчас нужен по отношению к России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия, с ее экономикой, может почувствовать это в течение недели или двух", - сказал он.

Он утверждает, что Трамп задался вопросом, почему Европа не может значительно увеличить расходы на оборону.

"Он был удивлен, почему Европа не может инвестировать 5% ВВП в оборону уже в следующем году", - сказал Павел.

По его словам, союзники были едины в своем ответе, объяснив ему, что европейская промышленность не способна производить такие объемы военных материалов.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассчитывает на решительные санкционные шаги Европейского Союза, которые существенно ослабят военные финансы кремлевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после переговоров с главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас.

В то же время, как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, президент Дональд Трамп не торопится с введением новых санкций против России. По его мнению, пока еще не пришло время для жестких мер, поскольку США возлагают надежды на возможность мирного диалога по урегулированию войны.

Трамп пересмотрел свою позицию относительно введения новых санкций против России, считая, что настал подходящий момент для ужесточения ограничений. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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Кто такой Петр Павел Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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