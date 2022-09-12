ВСУ разгромили крымскую бригаду морпехов РФ: потери оккупантов зашкаливают

ВСУ разгромили морпехов РФ / Reuters

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов неподалеку Майорска и Красногоровки Донецкой области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отмечается в опубликованной в Facebook сводке, в районах Николаевки Второй и Зайцево бои продолжаются.

В Генштабе уточнили, что после удачных действий, проведенных силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе.

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"По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", - говорится в сводке.

Ранее сообщалось о том, что украинская авиация уничтожила живую силу врага, а подразделения противовоздушной обороны "приземлили" российские самолеты.

В частности, было уничтожено несколько российских самолетов, сбита ракета и вертолет.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили 80 россиян, 3 склада вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении.

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