"Там нет будущего": пленный захватчик отказывается возвращаться по обмену в оккупированный Донецк

Пленный захватчик отказывается возвращаться по обмену в оккупированный Донецк/ Reuters, скрин

Оккупанты, которых мобилизовали с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, после попадания в плен отказываются возвращаться обратно в ОРДЛО. Один из захватчиков признался, что напишет заявление о том, чтобы не участвовать в обмене пленными.

Он заявил, что хочет остаться на подконтрольной Украине территории, и объяснил это тем, что "там (в ОРДЛО – ред.) нет будущего". Об этом он признался в интервью, фрагментом которого поделился Telegram-канал "СтратКом ВСУ".

При этом не хочет возвращаться из плена на оккупированные территории не только он, а еще несколько захватчиков из Донецка, которые после попадания и плен изменили свое мнение.

"Со мной всё в порядке. Более того, мы с ребятами из камеры собираемся написать рапорты об отказе от обмена, если такой планировался. И остаться здесь. Все ребята тоже украинцы, из Донецка, мобилизованы", – сказал оккупант.

Когда его спросили, почему он принял такое решение, тот объяснил, что у так называемой "ДНР" нет будущего.

Ранее сообщалось, что в рамках успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в плен к украинским бойцам российские оккупанты сдавались массово – некоторые даже на танках. Недавно был случай, когда российский танкист прямо за рулем своего танка приехал к украинским позициям сдаваться в плен. Во время допроса он рассказал, что у него давно были планы сдаться в плен. Но только активное контрнаступление украинцев позволило ему их воплотить в жизнь.

Также ранее российский оккупант сам позвонил в координационный штаб по вопросам поведения с военнопленными и начал спрашивать о том, как ему сдаться в плен к украинским военным. В начале телефонного разговора оккупант уточнил, Украина ли это, и начал спрашивать, куда ему нужно подъехать, чтобы его взяли в плен.

Читайте также: