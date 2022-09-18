"Там нет будущего": пленный захватчик отказывается возвращаться по обмену в оккупированный Донецк

Вместе с другими пленными с ОРДЛО мобилизованный из Донецка оккупант заявил, что останется на подконтрольной Украине территории.
Оккупанты, которых мобилизовали с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, после попадания в плен отказываются возвращаться обратно в ОРДЛО. Один из захватчиков признался, что напишет заявление о том, чтобы не участвовать в обмене пленными.
Он заявил, что хочет остаться на подконтрольной Украине территории, и объяснил это тем, что "там (в ОРДЛО – ред.) нет будущего". Об этом он признался в интервью, фрагментом которого поделился Telegram-канал "СтратКом ВСУ".
При этом не хочет возвращаться из плена на оккупированные территории не только он, а еще несколько захватчиков из Донецка, которые после попадания и плен изменили свое мнение.
"Со мной всё в порядке. Более того, мы с ребятами из камеры собираемся написать рапорты об отказе от обмена, если такой планировался. И остаться здесь. Все ребята тоже украинцы, из Донецка, мобилизованы", – сказал оккупант.
Когда его спросили, почему он принял такое решение, тот объяснил, что у так называемой "ДНР" нет будущего.
Ранее сообщалось, что в рамках успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в плен к украинским бойцам российские оккупанты сдавались массово – некоторые даже на танках. Недавно был случай, когда российский танкист прямо за рулем своего танка приехал к украинским позициям сдаваться в плен. Во время допроса он рассказал, что у него давно были планы сдаться в плен. Но только активное контрнаступление украинцев позволило ему их воплотить в жизнь.
Также ранее российский оккупант сам позвонил в координационный штаб по вопросам поведения с военнопленными и начал спрашивать о том, как ему сдаться в плен к украинским военным. В начале телефонного разговора оккупант уточнил, Украина ли это, и начал спрашивать, куда ему нужно подъехать, чтобы его взяли в плен.
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