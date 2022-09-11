"Мы не хотели сюда ехать": оккупант сам позвонил в ГУР, чтобы узнать, как сдаться в плен

Российские военные сами позвонили украинской стороне, чтобы узнать, как сдаться в плен / Коллаж фото Reuters, comments.ua

Российский оккупант в панике из-за войны в Украине и мощного контрнаступления ВСУ. Он даже сам позвонил в Координационный штаб по вопросам поведения с военнопленными и начал спрашивать о том, как ему сдаться в плен к украинским военным. Телефонный разговор опубликовало Главное управление разведки Украины.

В начале телефонного разговора оккупант уточнил Украина ли это и начал спрашивать, куда ему нужно подъехать, чтобы его взяли в плен.

"Нужно понимать, в каком вы находитесь регионе и действительно ли вы хотите сдаваться. Для этого мне нужны ваши данные, вы сбрасываете, я вас контактирую и вы будете сдаваться, если есть желание", - ответили ему в штабе.

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Но главным вопросом, который его волновал, оказался вопрос кастрации. Российским военным рассказывают страшилки о том, что в украинском плену оккупантам якобы отрезают органы.

"Ну это ж вам кто-то рассказывает, что кто-то режет. Вы можете посмотреть YouTube, Владимир Золкин. Есть блоггер и там он общается с пленными. Пленные возвращаются регулярно, мы отдаем на обмен, поэтому никто никого резать не будет, не переживайте", - ответили в штабе.

Сам же вражеский солдат признался, что не хотел ехать на войну в Украину.

"А то мы вообще особо не хотели сюда ехать, приказом нас отправили, вот думаем, что делать", - сказал оккупант.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что наступление ВСУ уже вышло за пределы Харьковской области. В него вовлечены уже Донецкая и Луганская области. Он добавил, что оккупанты не имеют возможности организовать вторую и третью линии обороны.

Недавно он также рассказывал о том, что в Харьковской области украинские военные взяли в плен столько оккупантов, что их уже некуда девать. По его данным, один из российских мотострелковых полков разбрелся по посадкам после того, как их кинуло командование. Теперь они ищут возможность сдаться в плен.

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