'Зло лечится уничтожением': решить 'российский вопрос' возможно лишь силой - Ермак

Андрей Ермак предлагает закончить войну на поле боя / president.gov.ua

Решить вопрос с российской агрессией против Украины возможно лишь силой, попытки договариваться с РФ выглядят абсурдно.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Решить российский вопрос возможно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно. Только санкции и военное превосходство. Признание России государством-спонсором терроризма, дальнобойные боеприпасы для РСЗО, паритет в вооружении и симметричный ответ. Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло", - заявил Ермак.

Что предшествовало

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Мексика, которая выступала против введения санкций против РФ и предоставления Украине вооружения, на заседании Генассамблеи ООН предложит план по достижению мира в Украине.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что министр иностранных дел этой страны Марсело Эбрард предложит план по созданию "Комитета по диалогу и миру", чтобы добиться немедленного прекращения боевых действий в Украине. По словам Обрадора, соответствующее предложение направлено на достижение как минимум пятилетнего перемирия, что должно принести пользу всем государствам. Президент Мексики добавил, что этот план должен позволить выиграть время для урегулирования значительных и серьезных экономических и социальных проблем, которые влияют на людей в мире из-за войны в Украине.

Как отметил Обрадор, планом предусмотрено привлечь к работе комитета в качестве посредников премьер-министра Индии Нарендру Моди, Папу Римского Франциска и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Обрадор надеется, что это положит начало прямым переговорам между лидерами Украины и России.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что предложение Мексики по достижению мира в Украине является "российским планом".

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