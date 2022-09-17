Подоляк разнес "мирную инициативу" Мексики: ваш план – миллионы под оккупацией и передышка для РФ

План Мексики - предоставить России время на перегруппировку войск - Подоляк / Коллаж Офис президента, УНИАН

"Мирная инициатива" президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора работает в пользу России. План предполагает пребывание миллионов украинцев под российской оккупацией и предоставление Москве времени на восстановление своих резервов. Обрадор устраивает пиар на войне. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он подверг критике политиков, которые пытаются сделать пиар на войне. "Инициатива" мексиканского главы государства о создании якобы "Комитета по диалогу и миру" относится к аналогичным явлениям.

По словам чиновника, предложение Обрадора – это план России, который позволит Москве получить время для перегруппировки своих сил.

"Ваш план - это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" - это план России", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который на Западе считается другом Путина, предложил, чтобы он и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель стали, мол, посредниками в переговорах между Россией и Украиной.

В ответ Подоляк отметил, что переговорщики должны обладать определенными качествами. По его мнению, ни Берлускони, ни Меркель, ими не обладают.

"Любой посредник должен обладать доверием, авторитетом, актуальностью. Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области. Удалось освободить уже сотни населенных пунктов. Оккупационные войска России вынуждены отступить. Они бегут либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Армия Украины выбила войска РФ из Купянска. Они удачно форсировали реку Оскол и реализовали поставленные задачи. Город, который был стратегической точкой логистики для российских сил, вернулся под контроль Киева.

В разведке Великобритании рассказали, что фронт теперь проходит по реке Оскол у административной границы Харьковской и Луганской областей. Украинские войска продолжают свое наступление. У оккупантов может не хватить сил, чтобы удержать на данном участке город Сватово на Луганщине.

Смотрите видео ТСН - войска РФ после побега с Харьковщины могут покинуть и другие земли Украины

Другие новости: