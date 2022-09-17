УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Подоляк разнес "мирную инициативу" Мексики: ваш план – миллионы под оккупацией и передышка для РФ

17 сентября 2022, 16:54

"Миротворцы" используют тему войны России против Украины для пиара, считает Михаил Подоляк.

Подоляк Россия
План Мексики - предоставить России время на перегруппировку войск - Подоляк / Коллаж Офис президента, УНИАН

"Мирная инициатива" президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора работает в пользу России. План предполагает пребывание миллионов украинцев под российской оккупацией и предоставление Москве времени на восстановление своих резервов. Обрадор устраивает пиар на войне. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он подверг критике политиков, которые пытаются сделать пиар на войне. "Инициатива" мексиканского главы государства о создании якобы "Комитета по диалогу и миру" относится к аналогичным явлениям.

По словам чиновника, предложение Обрадора – это план России, который позволит Москве получить время для перегруппировки своих сил.

"Ваш план - это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать России время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш "план" - это план России", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который на Западе считается другом Путина, предложил, чтобы он и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель стали, мол, посредниками в переговорах между Россией и Украиной.

В ответ Подоляк отметил, что переговорщики должны обладать определенными качествами. По его мнению, ни Берлускони, ни Меркель, ими не обладают.

"Любой посредник должен обладать доверием, авторитетом, актуальностью. Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области. Удалось освободить уже сотни населенных пунктов. Оккупационные войска России вынуждены отступить. Они бегут либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Армия Украины выбила войска РФ из Купянска. Они удачно форсировали реку Оскол и реализовали поставленные задачи. Город, который был стратегической точкой логистики для российских сил, вернулся под контроль Киева.

В разведке Великобритании рассказали, что фронт теперь проходит по реке Оскол у административной границы Харьковской и Луганской областей. Украинские войска продолжают свое наступление. У оккупантов может не хватить сил, чтобы удержать на данном участке город Сватово на Луганщине.

Смотрите видео ТСН - войска РФ после побега с Харьковщины могут покинуть и другие земли Украины

Другие новости:

Михаил Подоляк Офис президента новости Мексики война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:02

Один русский приехал сдаваться в плен на танке - офицер ВСУ

17:00

Какой чай лучше бодрит – зеленый или крепкий черный

16:54

Подоляк разнес "мирную инициативу" Мексики: ваш план – миллионы под оккупацией и передышка для РФВидео

16:18

Сам уже и ходить не способен: в Сети выложили видео, на котором Эрдоган ведет под руку ПутинаВидео

15:50

Собаку нельзя пускать в кровать: чем может обернуться сон с домашним любимцем

Реклама
15:49

"Никаких новых поставок": в Германии выступили против продолжения военной помощи УкраинеВидео

15:44

Агрессоры ударили ракетами по Чугуеву: погибла 11-летняя девочка, повреждена инфраструктура

15:31

Вера Брежнева окончательно порвала все связи с Россией

14:58

Заряд бодрости и энергии для организма: когда полезнее всего пить кофе

14:48

В Бердянске зама гауляйтера с женой убили пулями в голову - русские пропагандисты

14:47

Оскорблял украинок из-за их родного языка: в Эстонии у гражданина РФ забрали вид на жительствоВидео

14:46

Детей искали по номерках: выжившие в "российском" Изюме рассказали о захоронении на 400 человекВидео

14:38

Еще одна украинская певица встала на сторону России

14:30

Германия продаст Украине 18 САУ RCH-155, но раньше 2025 года ждать поставок не стоит - СМИВидео

13:30

"Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISWВидео

13:25

Арестович случайно назвал херсонского гауляйтера Спермоусовым после его слез в скоройВидео

12:52

В шкафах экономных и опытных хозяек стоит стакан с рисом: что он дает

12:11

Россия переносит "референдум" на Луганщине из-за наступления ВСУ на Донбассе – ОВАВидео

12:02

ВСУ ликвидировали российского десантника, который говорил, что идет "защищать мирное небо РФ"Видео

11:41

"Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак

Реклама
11:35

ВСУ продвинулись на Донбассе: освобождены два населенных пунктаВидео

11:11

Премьер Индии публично отругал Путина за войну с Украиной – глава РФ поджал губы и опустил головуВидео

11:00

Тело легендарного Яшки Цыганкова нашли в Изюме: оккупанты убили его еще весной

10:38

"Это хитрая схема": Пугачева и Галкин решили "надуть" Россию

10:32

Путин не смог захватить всю Украину и сменит цели войны – ПентагонВидео

09:49

"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУВидео

09:35

ВСУ наступают в районе Донбасса, РФ может не удержать точку опоры на Луганщине – разведка Британии

09:13

В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

08:58

Так был ли "договорняк" по харьковскому прорыву?мнение

08:50

Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

08:47

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине и наносит удары по войскам РФ на трех участках – ISWВидео

07:50

"Гиркин "размазывает" Путина по стенке": Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатораВидео

07:21

Авиация и артиллерия ВСУ "зажгли" на юге: армию РФ проредили на десятки оккупантов

07:05

Как почистить пуховик без стирки: 5 эффективных способов и основные правила

06:29

Путину нужна армия моральных уродов, а с такой не побеждаютмнение

06:17

День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

05:21

"Безумный" мед "неправильных" пчел: в чем польза и коварная опасность лакомства

04:50

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

04:15

"Замурованный" Путин и оружие: эксперт назвал рецепт победы Украины в войнеВидео

03:20

Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

Реклама
02:30

"Зима" нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали датуВидео

01:30

Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

01:20

"Грешу всю свою жизнь": Киркоров оскандалился заявлением и раскрыл правду о проблемах со здоровьемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 19-25 сентября: Тельцам – осторожность, Ракам – перемены, Козерогам – знаки удачиВидео

00:51

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

16 сентября, пятница
23:48

Капитан США объяснил, почему на Западе боятся победы Украины в войнеВидео

23:21

На Харьковщине русские солдаты пытали иностранных студентов - ЗеленскийВидео

23:03

Арестович рассказал, что может ускорить освобождение ДонбассаВидео

22:39

Оккупанты издевались над жителями Купянска, людям приходилось спать стоя

22:28

Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять