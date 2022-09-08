Меркель и Берлускони – не авторитеты: Подоляк раскритиковал идею "посредников" между Украиной и РФ

Любое переговорщик должен обладать доверием и авторитетом - Подоляк / Коллаж Офис президента, Reuters

Попытка бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони стать вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель посредниками следует рассматривать как их намерение восстановить свою репутацию, используя ситуацию с Украиной. Они не обладают ни доверием, ни авторитетом для того, чтобы быть посредниками в переговорах Киева и Москвы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что инициатива Берлускони выглядит странной. Ее нужно рассматривать как попытку таких политических деятелей использовать Украину для восстановления репутации в своих странах.

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По словам чиновника, ни Меркель, ни Берлусони не обладают доверием и авторитетом для того, чтобы быть посредником на переговорах между Киевом и Москвой.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками следует рассматривать как попытку использовать тему для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен обладать доверием, авторитетом, актуальностью. Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее итальянский политик, бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркелем стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, он сказал, что санкции, дескать, никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

Напомним, в мае Берлускони, которого считают другом Путина, говорил, что Европа, мол, должна "заставить" Украину принять требования России для завершения войны.

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