Оккупанты устроили стрельбу в Херсоне: не могут поделить награбленное перед побегом - Подоляк

Оккупанты устроили стрельбу в центре Херсона / коллаж фото УНИАН, общественное

В рядах российских оккупантов на фоне контрнаступления ВСУ продолжаются конфликты. Они перерастают в стрельбу. Они не могут поделить награбленное перед побегом. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

В результате одного из конфликтов оккупанты устроили стрельбу в центре Херсона.

"Масштабная стрельба в центре Херсона - еще одно проявление напряжения, нарастающего между ЧВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед побегом на фоне новостей о приближении Вооруженных сил Украины", - отметил Подоляк.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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