Бессмысленность очевидна даже для Путина: эксперт рассказал, почему РФ пугает ядерным оружием

Ядерное оружие не решит проблем России в Украине - Александр Кочетков / Коллаж УНИАН

Применение ядерного оружия не решает ни одной из проблем, которые есть у России в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, на данный момент в Кремле убеждены, что за счет мобилизации РФ способна победить конвенциональным оружием.

"То есть забросать нас "пушечным мясом", взять числом, старыми танками и артиллерией, обеспечить наступление заградотрядами, опять "взять Киев за три дня", опять "пройтись парадом по Крещатику", а Харьков "за сутки". То есть россияне возвращаются к этой концепции - наступлению со стороны Беларуси, где они намерены сосредоточить 120-200 тысяч военнослужащих вооруженных сил. Но если сначала, при эффекте внезапности и минимальной поддержке Запада, эта затея обломалась, то сейчас, когда у нас уже почувствовали "вкус вражеской крови" и у нас есть ресурсы, то это произойдет снова", - считает Кочетков.

Эксперт также обращает внимание на то, что применение Россией ядерного оружия, вероятнее всего, используется как шантаж РФ с целью приблизить капитуляцию Украины и усадить ее на своих условиях за стол переговоров.

"Ядерное оружие не решает ни одной из проблем, которые есть у России в Украине. Стратегическое ядерное оружие отличается от тактического чисто мощностью, все остальное - носители, система запуска в действие абсолютно аналогичное. Для стратегического выше 1 килотонны вообще нету целей, потому что последствия применения коснутся и России, и Украины, и Беларуси, и Крыма, и Польши. То есть это будет ударом по своим, им ничего не достигнут, а ответный удар становится, мягко говоря, практически гарантированным. Для тактического ядерного оружия нет таких целей, которые нужно разрушать ядерным оружием", - пояснил Кочетков.

По его словам, всю энергетическую и прочую инфраструктуру, которая интересует РФ, они могут уничтожить обычным оружием.

"Ракеты у них пока еще остались. То есть пугать ядерным оружием - да, могут, но применять его абсолютно бессмысленно. И эта бессмысленность настолько очевидна, что является фактом даже для кремлевского маньяка", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала готовить свое общество к ядерному удару и не исключил, что РФ готовится к применению ядерного оружия.

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