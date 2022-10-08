Россия может распасться на два-три десятка государств, бунты могут начаться с Чечни - Кочетков

Рамзан Кадыров не упустит возможности вогнать нож в спину Путину - Александр Кочетков / Коллаж УНИАН, Reuters, ua.depositphotos.com

После проведения Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, украинские военные начали активно отвоевывать у нее населенные пункты в захваченных областях.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал о том, ускорят ли военные победы ВСУ уход Путина от власти, может ли начаться гражданская война в РФ, в каком состоянии находится российское ядерное вооружение и когда можно ожидать окончания войны.

Как успехи ВСУ за последнюю неделю могут повлиять на внутреннюю ситуацию в РФ? Может ли это стать причиной для отстранения Путина в ближайшее время и возможна ли в России гражданская война?

"Мечты, мечты, где ваша сладость". Неплохо бы, чтобы у них резко все развалилось, а мы с желто-синим флагом пришли и прошли победным маршем. На самом деле, вместе с нашими партнерами готовилась наступательная операция под Харьковом и под Херсоном. Под эту операцию США выгребли из своих складских запасов не все, но достаточно много для того, чтобы обеспечить ее ресурсно. И когда мы начали наступать, зашкварчало в известных местах у Кремля - они начали суетиться, проводить "референдумы" в надежде, что фейковая институционализация каким-то образом сдержит наш наступательный порыв. Но мы как считали эти территории своими (включая Крым), так и считаем - для нас совершенно ничего не изменилось. Я, честно говоря, не уверен, что наши военнослужащие вообще обратили внимание на эти подробности - сколько бы в Госдуме РФ не принимали решений, они точно знают, что Херсон - это украинский город и никакого отдельного "херсонского", "запорожского народа", как говорится в указе Путина, не существует, это полный бред.

То, что успешное наступление Украины вызывает серьезнейшее внутреннее напряжение в РФ - это факт. И тут включается главная российская тема - поиск виновного. Россияне перебрасывают раскаленную сковороду друг другу и последний, у кого она окажется в руках, тот и подгорит.

Но в обществе значительно больший напряг вызывает мобилизация, которая, из-за своей массовости, коснется каждой российской семьи - через родственников, знакомых и т.д. То есть каждый из 300-500 тысяч, которых мобилизуют в РФ. И чтобы это прошло мимо, невозможно. Потому что одно дело, когда есть контракт и семья знает, что россиянин пошел на войну, его могут убить, он деньги зарабатывает и у него такое "призвание". И совсем другое, когда тот, кто не очень хочет попасть на фронт, частично, в разных пакетах, возвращается домой. Вот когда возвращаются таким образом, попав на войну не по собственному желанию, начинается раздражение и социальная напряженность и она продолжается до тех пор, пока это не приведет к серьезным последствиям. Это - болезнь, у которой есть инкубационный период, но прыщами и фурункулами она полезет наружу. Скорее всего, эти вещи в РФ будут происходить ближе к Новому году, если России ранее не удастся через шантаж принудить нас к переговорам по своему сценарию - они этого очень хотят.

Путина не уберут, но процесс транзита власти там уже начался. Он плавно отходит и тогда группа Патрушева, которая сейчас в фаворе, перебирает на себя госсовет и т.д. В любом случае, новая власть после Путина будет продолжать его линию. Только через цикл есть шанс на какое-то более-менее конструктивное взаимодействие.

Вот эти социальные взрывы, которые, как вы сказали, могут произойти к Новому году - в каком формате они могут быть? Чего стоит ожидать?

Бунтов. Хотелось сказать российских бунтов, но их, в основном, будут устраивать национальные меньшинства. Дагестан это продемонстрировал - женщины во главе, рассказы о том, что в мусульманской религии женщина бесправна. Да, они, может, и бесправны в вопросах политики и экономики, но в вопросах защиты семьи роль женщины в шариатском мире достаточно значима. И вот выплескивание именно женского негодования в разных формах возможно, особенно в этнических республиках (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Коми, Тува). То есть там, где мобилизованных "гребут" в первую очередь. Второй центр напряжения - Москва. Точнее, окружающие ее города-спутники, которые недовольны зажравшейся Москвой, которую почти не мобилизуют, а их "гребут". Они и будут наезжать в Москву. В свое время специалисты МВД рассказывали мне, что если их "майдан" проживет сутки, то все, тогда его уже не удержат. Потому что тогда подъедут люди со всех ближайших городов и начнут громить магазины, московские бандиты достанут оружие и начнут защищать свои "точки кормления" и начнется гражданская война прямо посреди Москвы. И этот сценарий, когда недовольные города-спутники приедут сводить счеты с Москвой, вполне возможен.

Ну и третий, главный, на мой взгляд, центр напряжения - Чечня во главе с Кадыровым. Восток - дело тонкое и Кадыров не упустит возможности воткнуть нож в спину московскому режиму, который он на самом деле глубоко ненавидит и презирает. И всего того, чему учил его отец, он не забыл - он по-восточному перекрасился, замаскировался и ждет своего часа. Чечня будет во главе дезинтеграционных процессов в России.

То есть внутренние процессы, которые происходят в Кремле, сейчас не главные и они не могут запустить процесс турбулентности в российском обществе, я правильно понимаю?

Турбулентности - нет. Они оформят все достаточно прозрачно и красиво. Отход Путина будет плавным, мотивирован состоянием здоровья. Тут ничего не меняется - сразу аналогии со смертью Сталина, после которого было правительство во главе с никчемным Маленковым, который ничего собой не представлял, а через некоторую паузу - Хрущев с развенчанием культа личности Сталина. Такой же примерно сценарий нужно рассматривать и сейчас, поэтому сразу после отхода Путина в России будет никакое правительство, а дальше к власти могут прийти люди, которых мы в этой роли абсолютно не рассматриваем. Они и будут заниматься развенчанием культа личности Путина и попыткой удержать под контролем хотя бы часть своей территории. Поскольку все региональные вожди, еще немного вооружившись на фоне "могилизации" и создав что-то вроде отрядов, тут же превратятся в уездных баронов и обязательно будут вспыхивать противостояния (в том числе - и вооруженные).

На сколько частей, по-вашему, может распасться Россия на фоне причин, которые вы ранее озвучили?

Два-три десятка - это наиболее устойчивая конструкция. В числе первых отлетит Калининград и Дальний Восток - Камчатка, Курилы, Сахалин, республика Саха в Якутии, поскольку у них все очень хорошо с природными ресурсами. Алмазы находятся там, но налоги почему-то платят в Москве, а финансовые операции проводятся через Находку на Дальнем Востоке. То есть финансово-организационная схема давно готова к распаду. Сибирские регионы - Новосибирская, Томская, Кемеровская области - могут создать агломерат. Но и кавказские регионы и каждый из их руководителей мгновенно организует себе по независимому государству. Так что нам не надо загадывать - нам своє робити. То есть освобождать потихоньку, аккуратно, не спеша, чтобы иметь как можно меньше потерь.

Каждый километр освобожденных территорий - это камень на чашу весов повышения нестабильности, которая приведет к распаду России.

Вы сказали, что то правительство, которое будет после Путина, некоторое время будет продолжать политику Путина. Как это отразится на военных действиях - может ли это привести к окончанию войны или к некоему ее затиханию?

Со сменой власти в РФ будут предприняты попытки наступления - мол, убрали Путина и сейчас мы продемонстрируем. У них получится облом и потом новая власть, условные прагматики, которых сейчас связывают с группировкой Патрушева, постарается выйти на переговоры через Турцию, Штаты, европейцев, но с куда более приемлемыми предложениями, чем то, что звучит сейчас. Сейчас звучит абсурд - Украина должна согласиться с аннексией территорий, а это несерьезная база для проведения переговоров. А вот при смене власти после первых неудач, которые неминуемы, потому что чем больше что-то меняется, тем хуже воюет армия. Так все устроено - это проверялось и в Первую, и во Вторую мировую войну. Тогда россияне выйдут на некий конструктив (хотя я не уверен, что Украина на него согласится). Поживем-увидим.

А какого рода это может быть конструктив? Чего он может касаться - Крыма, Донбасса?

С точки зрения Кремля, максимум, до которого они отступать - Крым российский, а все остальное (на разных условиях) - украинское. То есть Донбасс они готовы нам отдать, но на каких-то федеративных условиях. Все эти оговорки для нас абсолютно неприемлемы. Единственное, что можно рассматривать - не мгновенный возврат Крыма, а некую процедуру с участием международного сообщества, растянутую во времени.

На те самые 10-15 лет, о которых ранее говорили в ОПУ?

Флаги в Крыму будут украинскими, а процедура освобождения от России будет происходить постепенно. Потому что залезла РФ туда достаточно давно и выковыривать ее оттуда тоже надо определенное время. И не просто выковыривать, а чем-то заменять, а для этого действительно нужно некое сообщество с участием черноморских стран. То есть тут открытое поле для дипломатических вариантов.

Возвращаясь к ситуации на фронте, какие варианты остаются у Путина на фоне неудач - может ли он выполнить свою угрозу о ядерном ударе?

На данный момент в Кремле (во всяком случае Путин, который руководит большинством действий и ему докладывают обо всем происходящем) убеждены, что за счет "могилизации" они способны победить конвенциональным оружием. То есть забросать нас "пушечным мясом", взять числом, старыми танками и артиллерией, обеспечить наступление заградотрядами. То есть опять "взять Киев за три дня", опять "пройтись парадом по Крещатику", а Харьков "за сутки". То есть россияне возвращаются к этой концепции - наступлению со стороны Беларуси, где они намерены сосредоточить 120-200 тысяч военнослужащих вооруженных сил. Но если сначала, при эффекте внезапности и минимальной поддержке Запада, эта затея обломалась, то сейчас, когда у нас уже почувствовали "вкус вражеской крови" и у нас есть ресурсы, то это произойдет снова. И вот тогда возникает вопрос применения ядерного оружия (а они его обсуждают чуть ли не каждый день), то есть чего-нибудь настолько шантажного, что позволит приблизить капитуляцию Украины и усадить ее на своих условиях за стол переговоров. Честно говоря, ядерное оружие не решает ни одной из проблем, которые есть у России в Украине. Стратегическое ядерное оружие отличается от тактического чисто мощностью, все остальное - носители, система запуска в действие абсолютно аналогичное. Для стратегического выше 1 килотонны вообще нету целей, потому что последствия применения коснутся и России, и Украины, и Беларуси, и Крыма, и Польши. То есть будет ударом по своим, им ничего не достигнут, а ответный удар становится, мягко говоря, практически гарантированным. Для тактического ядерного оружия нет таких целей, которые нужно разрушать ядерным оружием. К сожалению, все, что их интересует - энергетическую и прочую инфраструктуру - они могут уничтожить обычным оружием. Ракеты у них пока еще остались. То есть пугать ядерным оружием - да, могут, но применять его абсолютно бессмысленно. И эта бессмысленность настолько очевидна, что является фактом даже для кремлевского маньяка.

Как тогда можно объяснить публикации в западных СМИ о том, что Путин якобы распорядился отправить "ядерный поезд" к линии фронта. Что это было - еще один факт устрашения?

Да. Никаких ядерных поездов, исчезающих подводных лодок, подводных дронов "Посейдон", которые вызывают 500-метровое цунами, нет. Давайте еще верить в звероящера в центре Земли.

Я это называю ковровой пропагандистской бомбардировкой, когда выбрасывается различная информация, в том числе и в западные СМИ, которая абсолютно далека от реального положения вещей. Я все время говорю, что ядерное оружие - это не обрез, с которым можно прийти в Усть-Илимске в военкомат, достать из-под полы и начать палить им всех, то тебе не понравился. Применение ядерного оружия - сложная организационная и техническая процедура, о которой все известно заранее и ее невозможно спрятать. Ядерное оружие не хранится пристыкованным к ракетам - оно находится в хранилищах. Извлекаешь боеголовку из хранилища, она "фонит", все это видно со спутника. Все маршруты передвижения и все хранилища тоже известны еще со времен, когда они строились при Советском Союзе.

Все абсолютно известно - если ты на пять метров вытащил из хранилища вытащил эту боеголовку, не предупредил ядерные страны, что везешь эту боеголовку по определенному маршруту, и сверху этого не видят, то это расценят как ядерную угрозу и оставляют за собой право либо уничтожить такую боеголовку неядерным оружием (ядерного взрыва при этом не произойдет), либо подождать, что она куда-то полетит и уничтожить все оккупационные войска России в Украине. И если Кремль верит, что он нас победит числом, то для него запустить ядерную боеголовку будет означать то, что этим он лишится всей армии и запустит неуправляемые процессы. Может быть Путину, который одной ногой уже в кремлевской стене, это и нужно, но всем остальным - нет. И чем ближе его рука к "красной кнопке" (а после этого еще шесть этапов должно пройти), тем ближе рука его окружения к волшебной табакерке. Так это устроено. Ядерные поезда и прочий бред - это именно устрашение и украинцев, и европейцев, чтобы каким-то образом надавить на нас и усадить за стол переговоров. Даже Илон Маск увидел этот тренд и начал что-то вещать по этому поводу.

Кстати, могут ли эти высказывания Маска быть неким прощупыванием почвы со стороны Штатов? Или это его личная инициатива, которая не имеет к правительству США никакого отношения?

Ни малейшего отношения. Во-первых, Илон Маск, технократ, то есть он воспринимает всерьез то, что можно выразить количественно. Он посмотрел, то Россия по численности в три с лишним раза больше, и по экономике в четыре раза больше. Раз в цифрах понятно, то значит они и обязаны победить. Такие вещи, которые количеством не определяются - сила духа, самопожертвование, самоорганизация - в такой сакральной войне, как в Украине, имеют решающее значение. А поскольку он определить это в цифрах не может, то он не ориентируется и предельно от этого далек. Во-вторых, Маск пытается стать контрсистемным американским политиком, то есть он хочет одновременно дистанцироваться и от демократической, и от республиканской партий. А поскольку они обе так или иначе поддерживают Украину, то, чтобы выделиться на этом фоне и рассуждая как политтехнолог, решил сказать что-то им поперек. Далее все - получаем некий хайп (а он получил его даже больше, чем рассчитывал). На этом фоне никто не обсуждает того, что Тесла продала меньше машин, чем планировала - все обсуждают, что Илон Маск сказал про Крым. Никоим образом к прощупыванию его слова не имеют отношения - Маск не та фигура для этого. У Белого дома достаточно прозрачная, последовательная, не слишком радующая нас из-за своей сдержанности позиция. Но она есть, она известна, и никто не будет ее менять - они делают то, что считают правильным, максимально помогая Украине, но не обостряя ситуацию.

США пытаются руководствоваться принципом о том, что с психом надо вести себя спокойно, не злить его. Но это неправильная позиция - психа нужно обездвиживать, заворачивать в смирительную рубашку и отвозить в надлежащее место.

Возвращаясь к ядерному оружию, хотела уточнить - в каком состоянии находятся ядерные ресурсы России? Они в том состоянии, из которого условно можно выстрелить или все-таки за ними не следили точно так же, как и за российскими танками?

На этот вопрос хотел бы получить ответ лично Путин, Шойгу, Патрушев - они сами мечтают услышать ответ на этот вопрос. Никто не знает состояния ядерного оружия сил России доподлинно. Испытания (единственный критерий) не проводятся с 1996 года. Насчет материалов, из которых состоит термоядерная боеголовка, то они естественным образом стареют. Конструкция ядерной боеголовки не сложная - ее изобрели в середине прошлого века и с тех пор она не менялась. Но материалы там применяются достаточно сложные и "плывут" характеристики тех элементов ядерной боеголовки, которые запускают реакцию. Сначала должна произойти атомная цепная реакция, то есть деление ядер урана - она является запалом для реакции термоядерного синтеза изотопов водорода. Одного без другого не работает и для того, чтобы атомная бомба взорвалась, нужен источник быстрых нейтронов, которые нужно замедлить. И этот источник стареет, со временем выдает меньше нейтронов и может не запуститься. Корпус очень прочный (применяются бериллий и прочие материалы для того, чтобы создать давление температур, близкое к тому, что возникает на Солнце), но, если давление изменилось, он разлетится раньше, чем нужно и не будут обеспечены необходимые давление и температура, а также не запустится термоядерная реакция в тех характеристиках, в которых должна. То есть существует масса физических оговорок. Условия хранения термоядерного оружия в хранилищах от +5 до +15 градусов плюс-минус 3 градуса, больше нельзя.

Что там происходило в середине 90-х, когда бюджеты не выделялись и пилились в период Ельцина и раннего Путина - никто не знает, тогда никто из них воевать не хотел. Почему я и говорю, что с разумной точки зрения кремлевского маньяка нужно было нарушить соглашение и провести воздушно-ядерные испытания где-то над безлюдной территорией либо Мирового океана, либо Северного Ледовитого. Вот тогда это ответит на ряд вопросов и об этом можно будет рассуждать более-менее всерьез. Сейчас нет ни малейших гарантий того, что у РФ есть работоспособное термоядерное оружие. У Штатов оно есть, потому что его тупо меняют - там производят новое и им заменяют. Что там творится в России с их бардаком, который мы видим - неизвестно. Ведь если посмотреть на ту же "могилизацию", где дают людям оружие 40-летней давности, то если кто-то думает, что с ядерными хранилищами иначе, то он ошибается. Это - Россия, иного не дано.

С учетом того, что для Украины сейчас возникла ядерная угроза, есть ли у нас шанс и какие-либо возможности для того, чтобы получить ядерное оружие для самозащиты? При каких условиях это возможно?

Это бессмысленная тема, самозащита заключается в другом. Ядерное оружие - это оружие "Судного дня", "последний аргумент", то есть на случай, когда уже все пущено, проиграно и совсем беда. И когда все проиграно, то оружие сдерживания не поможет. Если бы было понимание нашего политического руководства, мы бы и сейчас могли изготовить оружие возмездия. Во всяком случае - за 8 лет проектов и предложений по оружию сдерживания было вполне достаточно. Сейчас, в 21 веке, есть масса вариантов, которые решают этот вопрос - эффективно, надежно, высокоэкономично, но пока нет политического понимания, что это необходимо. Почему-то последним поколениям нашей власти значительно проще не сделать самим, а попросить у взрослых дядей из Вашингтона, Брюсселя. Пока концепция такова, что "ядерный зонт" будет раскрыт над Украиной в связи со вступлением в НАТО - это и будет "оружием возмездия". Но с точки зрения профессионалов понятно, что вступать в НАТО - это само собой, но надо иметь и свое оружие, которое мы можем гарантированно использовать так, как сочтем нужным. То есть мы должны быть такими сильными, чтобы нападать на нас не хотелось никому. Ну а создать это можно довольно быстро.

Вы неоднократно говорили о мобилизации и о том, что она проходит у России через пень-колоду. Как на дальнейший ход событий на фронте может повлиять массовое привлечение мобилизованных?

Скорее всего, фронт стабилизируется в большинстве направлений чисто за счет массовости. Потери возрастут кратно и будет некий период "перемалывания" пополнения и нарастания ужаса в России по поводу вала похоронок. То есть те силы, которые они подтягивают и то, чем они вооружены и как подготовлены, не дает им шанса переломить ситуацию в свою пользу. Этот шанс был в период вторжения - внезапность, "лучшие войска", которые два месяца вдоль украинских границ готовились, проводили маневры и боевое слаживание. Это действительно были наиболее боеспособные российские войска и то, что они сейчас подтягивают к нам, никоим образом не сравнится с тем, что у нас было и чего уже практически усилиями ВСУ не осталось.

То есть со стороны РФ будут предприниматься попытки контрнаступления и на какое-то время может увеличиться количество жертв - все будет зависеть от того, сколько дальнобойного оружия мы будем иметь к тому времени (поскольку это минимизирует жертвы, не доводя до непосредственных столкновений). Ну а после этого начнется массовое и неудержимое украинское контрнаступление - мы получим повторение начала войны, но в более масштабном и более сжатом варианте.

Как надолго, по-вашему, может растянуться процесс "перемалывания", о котором вы сказали? Месяц, два, три?

К Новому году абсолютно все тенденции будут понятны - мы можем говорить о том, что все сценарии будут лежать на столе.

Я так понимаю, что к Новому году возможна некая кульминация…

Кульминация - в середине и в конце ноября, а к Новому году - полное прояснение.

А когда тогда можно рассчитывать на окончание войны - как долго после этого она может продлиться?

Оптимистический сценарий - к середине года, пессимистические сценарии - все растягивается на годы. Наиболее реальный - к середине следующего года выйти на более-менее приемлемые договоренности и позиции. Пессимистический - будет тянуться позиционная война. А по принципу Минска-2 она может тянуться бесконечно.

Но Зеленский же официально заявил, что никаких переговоров, во всяком случае с Путиным, он вести не собирается. Если, допустим, Россия выходит со своими предложениями, у нас есть свои и понятно, что нет принципиальных моментов, в которых мы можем договориться. Как тогда - все будет решаться на фронте?

У Зеленского очень четко сформулировано (и это, наверное, правильно), что не будет никаких переговоров с Путиным. Но никто не отрицает переговоров с тем, кто будет вместо Путина или с тем, кто рядом с Путиным. То есть никто не отрицает, что с унылым Лавровым или СНБО РФ можно вести переговоры. У России есть и правительство. Подписать приемлемый документ, похожий на капитуляцию России кому-то придется. Все эти мелочи точно никого не интересуют. Важна суть - переговоры на украинских условиях либо на российских, а эта позиция определяется на фронтах. На сегодня ситуация благоприятна для того, чтобы переговоры были на наших условиях, на российских условиях никто разговаривать не хочет. Все абсолютно просто и прагматично.

Как, по-вашему, в ближайшее время может развиваться ситуация на фронте? Этот вал небольших побед, который сейчас происходит, продолжится - при каких условиях это возможно?

Недели две у нас еще есть. Дело в том, что нельзя наступать бесконечно, потому что произойдет общеизвестная история в военном деле - отрываясь от тылов, изматываются передовые части, а потому возникает невозможность для подтягивания резервов и обновления. И тогда наступление не просто останавливается - оно может захлебнуться и начаться контрнаступление. Поэтому ВСУ надо продвигаться примерно на расстояние дальнобойной артиллерии (в нашем случае - 70-80 км, как действует HIMARS), окапываться, подтягивать тылы, резервы и потом делать следующий бросок. То же самое произошло под Харьковом - мы прошли 70 км, остановились, подтянули и продолжили наступление. Я полагаю, что нечто подобное произойдет под Херсоном - мы продвинемся на 60-70 км, потом, очевидно, встанем и будем делать оперативную паузу и смотреть, что произойдет с той стороны по резервам. Если сильно подтянутся или будет возможность уничтожать их на подходе (а это принципиально важно), то наступление продолжится. Если не будет такой возможности - будут позиционные бои с перемалыванием свежего необстрелянного пополнения. Его перемалывать будет быстрее, чем профессионалов, но все равно на это понадобится время.

За это время, пока будут развиваться события на фронте, может ли Россия усилить ракетный террор и забрасывать нас ракетами?

Несомненно. Это рассматривается и РФ рассматривает цели в виде объектов критической инфраструктуры Украины. Естественно, это сделают. Да, мы можем сбивать эти ракеты - сейчас мы сбиваем примерно 60-70% крылатых и прочих ракет, что по мировым меркам считается фантастическим, поскольку мы работаем, в основном, на старом советском оборудовании. Начинает поступать новое - зенитные, противосамолетные и противоракетные системы NASAMS, IRIS-T, которые дают 85%. Это очень много, но Украина может выжать из них даже больше, раз уж из советского выжимают даже больше, чем по паспорту. Но все равно 10-15% ракет будут пролетать. В России, к сожалению, достаточно ракет не столько для уничтожения точечных целей, а для уничтожения инфраструктурных объектов. Та же ТЭЦ - это огромное сооружение и такие вещи не прикрыть и не защитить. Потому массовый залп, к сожалению, приведет к их уничтожению. Дай бог обойдется, но рассматривать холодную зиму как нечто небывалое - неправильно, это вполне может быть. Кстати, разрушение нашей коммунальной инфраструктуры практически не влияет на боеспособность ВСУ - они от этого только злее становятся. Они и так живут вне удобств, так что на них это практически не влияет.

Почему тогда Россия сейчас делает упор именно на иранские дроны? Они обстреливали ими Одессу, Белую Церковь. О чем это говорит - они для чего-то берегут ракеты или все-таки ракет у них может быть меньше, чем мы думаем?

Обстрел критической энергетической инфраструктуры Украины будет происходить тогда, когда будет холодно. Ведь если сделать это сейчас, мы успеем починить. Ракеты они, соответственно, накапливают и берегут, поскольку прорыв нашей противоракетной обороны возможен именно за счет массовости. То есть когда много ракет летит и какие-то все-таки просачиваются. А дронами они пытаются кошмарить мирное население. Россияне брали их в нелепой надежде, что они станут убийцами HIMARS, то есть они будут долголетающими, их будут заводить за нашу линию фронта, искать наши системы РСЗО и уничтожать их. Как выяснилось, в этом смысле дроны не работают - HIMARS они не находят. Более того, если они пытаются преодолеть линию фронта, то их, как правило, начинают сбивать наши полевые зенитные установки, включая артиллерию и переносные ЗРК. Поэтому, чтобы как-то использовать дроны, они начинают кошмарить мирные города. Поскольку это не фронт и там нет такого количества зенитных комплексов, как и того количества людей, которые способны визуально увидеть этот дрон и снести его несколькими залпами, города защитить гораздо сложнее.

Не знаю, сумеют ли россияне наладить производство, но из тех, что они уже закупили, две трети уже использованы и примерно около трети дронов у них осталось.