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Зеленский срочно провел Ставку: ему рассказали подробности контрнаступления на юге

11 ноября 2022, 15:34

На заседании Ставки обсудили освобождение украинских территорий, возвращение местных жителей к мирной жизни и защиту объектов энергетической инфраструктуры.

Зеленский срочно провел Ставку: ему рассказали подробности контрнаступления на юге
Зеленский провел Ставку главнокомандующего / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Ему рассказали подробности контрнаступления украинских защитников. В частности, обсуждалась ситуация на юге. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Заслушал доклады по ситуации на передовой, и в частности на южном направлении фронта. Мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", - написал Зеленский.

Он добавил, что на заседании обсудили первоочередные действия, которые необходимы для стабилизации ситуации в освобожденных населенных пунктах.

"Должны вернуть мирную жизнь нашим людям. Они этого долго ждали", - отметил президент.

На Ставке также не обошли вопрос, касающийся вероятных ракетных ударов. От них снова может пострадать энергетическая инфраструктура, поэтому такие объекты должны находиться под усиленной защитой.

"Украина должна быть максимально готова к зиме. Все для этого делаем", - отметил Зеленский.

Напомним, Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны. В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Ситуация на Херсонщине

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Полковник в отставке Сергей Ильницкий отметил, что российские оккупанты подготовили много ловушек на Херсонщине. Они заминировали большую территорию, что может значительно усложнить продвижение украинских защитников.

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