Из семьи выжил только ребенок: российская ракета убила в Николаеве целую семью

Дом, в который попала российская ракета, разрушен с пятого по первый этаж / Фото ОП

Ночью 11 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в многоэтажку, убив мирных жителей. Среди погибших – супружеская пара.

Как сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, всего погибли пять человек. Жертвами обстрела стала целая семья. Выжил только 16-летний сын убитой россиянами семейной пары.

"Ребенок 16 лет выжил, потому что спал в другой комнате. Мальчиком занимается социальная служба", – написал Тимошенко.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram, что по состоянию на 10:00, от удара по жилому дому погибли шесть человек.

Дом, в который попала российская ракета, разрушен с пятого по первый этаж. Проводятся поисково-спасательные работы.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин планирует нанести массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Он якобы был запланирован на ближайшие дни - до 14 ноября включительно. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, несколько человек из приближенных президента России якобы пытаются его уговорить отменить или перенести ракетный удар по Украине.

Напомним, по данным канала, Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, чтобы попытаться выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения с учётом интересов российского руководства.

Сообщалось, что российский диктатор якобы получил "предложение мира" с Украиной. Оно исходит от страны-посредника. При этом президенту РФ "были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения".

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