Зеленский провел важное заседание Ставки: все подробности

Владимир Зеленский / president.gov.ua

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба президента, были затронуты вопросы ситуации на фронте и другие.

"Отдельно присутствовавшие рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войск к зимнему периоду", - добавляет пресс-служба.

Какие вопросы поднимались во время Ставки:

вопросы по ситуации на передовой. Были скоординированы действия сил обороны по отражению враждебной агрессии и освобождению украинских территорий;

участники встречи проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавших в результате российских атак. Были обсуждены меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины;

вопросы по прохождению зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Ситуация в Херсонской области

В среду, 9 ноября, стало известно, что в захваченном войсками РФ Херсоне взорваны два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки.

Эстакады взорвали, вероятно, российские оккупанты. Кроме того, по данным СМИ пропагандистов России, в Херсоне на административных зданиях уже нет российских флагов.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в Снегиревке Херсонской области идут бои. Ситуация сложная. По его словам, у ВСУ есть успехи.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что войска РФ не собираются уходить из Херсона.

Оккупированный город удерживают от 30 до 50 тысяч российских оккупантов. ВСУ понадобится время для освобождения Херсона.

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