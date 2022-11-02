Зеленский провел срочное заседание Ставки: важные подробности

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщают на сайт президента, на заседании обсуждалось восстановление объектов энергетики после атаки РФ.

"На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям в результате воздушных атак государства-террориста. Была отмечена работа сил противовоздушной обороны Украины, которые ночью остановили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в соцсети отметил, что необходимо ускорение работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Отключение света в Украине

Напомним, в Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии. Свет начал исчезать с 6:00 2 ноября. Об этом сообщили в Укрэнерго. Почасовые отключения электроэнергии стартовали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях и Киеве.

Позже стало известно, что в Украине в трех областях прекращают действовать графики почасового отключения света. Таких ограничений оказалось мало для поддержания стабильной работы энергосистемы. Это касается Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

В Укрэнерго ранее заявили, что Украину ожидает очень тяжелая зима. Агрессор Россия ставит перед собой задачу уничтожения энергетической системы страны. Украинцам следует экономить электроэнергию – не допускать, чтобы все приборы работали днем, выключать свет в пустых помещениях и использовать энергоемкие приборы в ночное время суток.

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