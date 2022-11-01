УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украину ждет сверхтяжелая зима, Россия хочет уничтожить нашу энергосистему – Укрэнерго

1 ноября 2022, 14:11

Украинцев просят использовать энергоемкие приборы в ночное время, выключать свет в пустых помещениях и не допускать одновременной работы всех приборов днем.

свет, экономия электроэнергии
Энергосистеме Украины на протяжении зимы нужна помощь граждан - Укрэнерго / Коллаж УНИАН, Википедия

Украину ожидает очень тяжелая зима. Агрессор Россия ставит перед собой задачу уничтожения энергетической системы страны. Украинцам следует экономить электроэнергию – не допускать, чтобы все приборы работали днем, выключать свет в пустых помещениях и использовать энергоемкие приборы в ночное время суток. Об этом заявил член правления государственной компании Укрэнерго Алексей Брехт.

В интервью Speka он рассказал о том, что с начала полномасштабной войны России против Украины энергетики эффективно выполняли свою работу – у потребителей гарантированно был свет. Однако сейчас ситуация изменилась, поскольку оккупанты ставят перед собой задачу уничтожить энергетическую инфраструктуру страны.

"Но сейчас энергосистема – это цель для врага, у которого задача ее уничтожить. Поэтому нам очень нужна на протяжении зимы помощь наших граждан", - отметил Брехт.

По его словам, чтобы помочь энергетикам, украинцам следует придерживаться нескольких советов. В частности, нужно перенести использование энергоемких приборов на ночное время, выключать свет в пустых помещениях и включенными днем все приборы одновременно.

"Мы не знаем планов россиян, но по характеру последних атак, думаю, уже все поняли, что зима будет сверхтяжелой. Сейчас и ВСУ, и энергетики работают над тем, чтобы противостоять вражеским ударам", - подчеркнул Алексей Брехт.

Отключения света в Украине

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.

В Укрэнерго заявили, что из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.

1 ноября в Украине начались аварийные отключения света.

В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомиркой, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.

Смотрите видео ТСН - большинство жителей Киева 31 октября остались без света, воды и мобильной связи

Другие новости:

свет Укрэнерго электроэнергия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:26

Одна история удивительней другой: Тодоренко рассказала про приключения в дамской уборной

14:11

Украину ждет сверхтяжелая зима, Россия хочет уничтожить нашу энергосистему – УкрэнергоВидео

13:46

"Хочет сохранить себе жизнь": Пионтковский объяснил, почему Путин так клянчит переговоры с УкраинойВидео

13:26

"Не желает портить настроение": даже мать Симоньян не смотрит пропагандистский бред дочери

13:24

В Берлине избили украинца из-за тризуба на шапке

Реклама
13:18

В ошейнике с шипами: посиневшую дочь Якубовича сняли в жутком виде

13:07

ПВО NASAMS и VAMPIRE для борьбы с дронами: в США объявили о новой военной помощи УкраинеВидео

13:02

"Такие вы нам предлагаете переговоры?": Зеленский показал последствия ударов РФ по УкраинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 ноября 2022: Львам – неожиданные новости, Козерогам – важная встречаВидео

12:47

"Порубило осколками": фрагмент российской ракеты убил украинца, его беременную жену и ребенкаВидео

12:12

Никакой РФ в G20 и Путина на саммите на Бали: Украина призвала к изоляции России и ее директораВидео

12:08

"Тьфу, овцы": Арестович назвал летчиков РФ добровольными рабами и пригрозил расплатойВидео

12:01

В оккупированной Волновахе взлетела на воздух гостиница с "кадыровцами"

11:54

Затоптали насмерть: в давке в Сеуле погиб известный южнокорейский k-pop-певец

11:22

"Будем сидеть на дровах": Жданов объяснил самый худший сценарий, если Путин попытается "заморозить" УкраинуВидео

11:17

Как не угробить технику из-за веерных отключений: что нужно сделать сразу после блэкаутаВидео

10:59

Витренко подал заявление об отставке с должности главы Нафтогаза, его заменит Чернышов - СМИВидео

10:25

Отключения света начались утром в Киеве и 7 областях: что известноВидео

10:20

Каким будет курс доллара в Украине в 2023 году: Нацбанк изменил прогноз

10:03

Гороскоп на сегодня 1 ноября 2022: Овнам – успех, Девам – большая ссора, Козерогам – деньги

Реклама
09:58

"В Донецке гундит Ольчик": Ефросинина прошлась по Бузовой

09:52

Мог воевать в рядах ЧВК Вагнера: в Украине ликвидирован замкомбата батальона Осетия

09:46

Украинская писательница решила отказаться от российских имен в своих книгах

09:39

"500 тонн взрывчатки на 6-метровых дронах": Путин оконфузился выдумкой о фантастических подводных аппаратахВидео

09:27

На войне в Украине ликвидировали мобилизованного менеджера из Волгограда

08:56

О схеме "давайте отдадим Путину еще кусок Украины, и он точно успокоится"мнение

08:49

В Бердянске взорвали коллаборанта – "заместителя мэра"Видео

08:44

Как хранить продукты, если долго нет света и холодильник не работает

08:12

ВСУ уничтожили на Херсонщине артбатарею оккупантов, которая обстреливала мирных жителейВидео

07:56

"Повар Путина" Пригожин неожиданно сделал комплимент Зеленскому

07:22

Война в Украине закончится в 2023-м, но угроза не исчезнет: Волкер объяснил, как гарантировать безопасность

06:42

Ракетный террор: как РФ пытается решить сразу три задачимнение

06:41

Победа дается нам очень тяжело, но она обязательно будет - Залужный

06:16

Гороскоп на ноябрь 2022: Скорпионов ждет месяц сюрпризов в любви и финансахВидео

05:20

Неделя будет горящим пеклом: какие города будут бомбить в ближайшие дни - гороскоп для УкраиныВидео

04:00

Зачем нужно засовывать спичку в сало: невероятный секрет, о котором почти никто не знаетВидео

03:20

Могут ли ВСУ ударить по Москве дронами: прогноз экспертаВидео

03:20

Шикарные рулетики из рыбы на Новый год 2023: уникальный рецепт праздничной закускиВидео

02:53

"Шансы на освобождение Крыма возрастают ежедневно": Жданов озвучил сценарийВидео

02:20

Гороскоп на ноябрь 2022 для Водолеев: возвращение домой, большая прибыль и новые возможностиВидео

Реклама
01:55

Молодая жена Сергея Тигипко показала идеальный прогиб в облегающих одеждахВидео

01:34

Обнародованы первые слова короля Чарльза III после смерти принцессы Дианы

01:30

Врежет мороз до - 4°: украинцы узнали "ледяной" прогноз с аномалиейВидео

00:51

Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизньВидео

00:15

Виталий Портников. Эрдоган кинул ПутинаВидеоблоги

31 октября, понедельник
23:52

Пьянство и неповиновение: в России оккупанты и "мобики" устроили массовую дракуВидео

23:49

"Пусть потом не удивляется своим потерям": Зеленский ответил Путину на массовый обстрел УкраиныВидео

23:48

Ракеты "передумали" лететь в Харьков и вернулись: в Белгороде паника из-за новых взрывовВидео

22:53

"Только украиночки так могут": Каменских восхитила Сеть своим живым пениемВидео

22:46

Как вернуть мягкость махровым полотенцам: поможет копеечное аптечное средство

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять