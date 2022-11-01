Украину ждет сверхтяжелая зима, Россия хочет уничтожить нашу энергосистему – Укрэнерго

Энергосистеме Украины на протяжении зимы нужна помощь граждан - Укрэнерго / Коллаж УНИАН, Википедия

Украину ожидает очень тяжелая зима. Агрессор Россия ставит перед собой задачу уничтожения энергетической системы страны. Украинцам следует экономить электроэнергию – не допускать, чтобы все приборы работали днем, выключать свет в пустых помещениях и использовать энергоемкие приборы в ночное время суток. Об этом заявил член правления государственной компании Укрэнерго Алексей Брехт.

В интервью Speka он рассказал о том, что с начала полномасштабной войны России против Украины энергетики эффективно выполняли свою работу – у потребителей гарантированно был свет. Однако сейчас ситуация изменилась, поскольку оккупанты ставят перед собой задачу уничтожить энергетическую инфраструктуру страны.

"Но сейчас энергосистема – это цель для врага, у которого задача ее уничтожить. Поэтому нам очень нужна на протяжении зимы помощь наших граждан", - отметил Брехт.

По его словам, чтобы помочь энергетикам, украинцам следует придерживаться нескольких советов. В частности, нужно перенести использование энергоемких приборов на ночное время, выключать свет в пустых помещениях и включенными днем все приборы одновременно.

"Мы не знаем планов россиян, но по характеру последних атак, думаю, уже все поняли, что зима будет сверхтяжелой. Сейчас и ВСУ, и энергетики работают над тем, чтобы противостоять вражеским ударам", - подчеркнул Алексей Брехт.

Отключения света в Украине

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.

В Укрэнерго заявили, что из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.

1 ноября в Украине начались аварийные отключения света.

В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомиркой, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.

Смотрите видео ТСН - большинство жителей Киева 31 октября остались без света, воды и мобильной связи

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