Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: подробности

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Вечером, 30 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в ходе заседания обсудили возможные будущие действия России.

"Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора", - говорится в заявлении президента.

На заседании Ставки обсуждали:

подробно остановились на вопросе обеспечения украинской армии боеприпасами и ремонта военной техники;

подробно проанализировали уже сделанные для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги.

"Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы", - отметил Зеленский.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Отключения электроэнергии в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что отключения электроэнергии с недавних пор инженерами четко подразделяются на два типа ‒ аварийные и стабилизационные.

В свою очередь в компании ДТЭК заявили - графики веерных отключений света для Киева пересмотрят в сторону увеличения. Продолжительность отключения света может вырасти до шести часов.

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