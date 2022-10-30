Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: подробности

Докажем всему миру, что мы несокрушимы, сказал президент Зеленский после заседания.
Вечером, 30 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, в ходе заседания обсудили возможные будущие действия России.
"Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора", - говорится в заявлении президента.
На заседании Ставки обсуждали:
- подробно остановились на вопросе обеспечения украинской армии боеприпасами и ремонта военной техники;
- подробно проанализировали уже сделанные для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги.
"Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы", - отметил Зеленский.
Чем занимается ставка верховного главнокомандующего
Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.
В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.
Отключения электроэнергии в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что отключения электроэнергии с недавних пор инженерами четко подразделяются на два типа ‒ аварийные и стабилизационные.
В свою очередь в компании ДТЭК заявили - графики веерных отключений света для Киева пересмотрят в сторону увеличения. Продолжительность отключения света может вырасти до шести часов.
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