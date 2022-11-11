"Они могут завести нас в ловушку": Ильницкий о сложности контрнаступления на Херсонщине

Российские оккупанты могут попытаться загнать в ловушку бойцаов ВСУ / Коллаж фото 10-я горно-штурмовая бригада, УНИАН

Украинские военные уже зашли в Херсон, но расслабляться рано, ведь российские оккупанты подготовили много ловушек. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник штаба Украинской добровольческой армии, руководитель Движения Сопротивления Юг УДА и полковник в отставке Сергей Ильницкий ("Сокол").

"Враг подготовил очень много ловушек, поэтому не надо вестись на то, что говорят СМИ или россияне", - сказал Ильницкий.

Он также добавил, пока нельзя сказать, что оккупанты полностью покинули правый берег Днепра в Херсонской области. Точно сказать можно о том, что заметно движение украинских сил.

"Сокол" акцентировал внимание на том, что российские военные заминировали огромную территорию. Именно это делает Херсонскую область нелегкой для прохождения.

"Там чрезвычайно много различных водных артерий, каналов, которые не позволяют свободно продвигаться нашим войскам, да и технике там пройти очень сложно. А остальная территория, где можно пройти, заминирована. Россияне хорошо подготовили там позиции, потому что имели возможность это делать в течение последних восьми месяцев. И они могут завести нас в ловушку", - сказал Ильницкий.

Отступление РФ из Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

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