Государство должно высказать позицию по Киево-Печерской Лавре, тянуть нельзя - эксперт

Вопрос Киево-Печерской Лавры нужно решать осторожно, это может вызвать протесты - Александр Кочетков / Коллаж УНИАН

Киево-Печерская Лавра и ее дальнейшая судьба - это оголенные провода высокого напряжения, к которым власти боятся дотронуться. Такое мнение в интервью Главреду выразил политический аналитик Александр Кочетков.

"Решать вопрос Лавры надо на государственном уровне. Потому что ее часть управляется Министерством культуры, и это нужно решать не на уровне верующей общины, поскольку это сосредоточение православия для всех конфессий. Скорее всего, тут нужен отдельный акт (или же в законе о запрете нужно каким-то образом прописывать статус Лавры - то ли она является государственным заповедником, то ли монастырем). Так просто к Лавре не подступиться - если ее попытаться захватить активистами, тут же с другой стороны выйдут "активисты", которые будут против этого. А этого ни в коем случае нельзя допускать - нужно все делать очень мягко и деликатно", - считает эксперт.

По словам Кочеткова, к судьбе этой святыни нужно подходить очень осторожно, чтобы все стороны приняли любое взвешенное решение. При этом эксперт отмечает, что государство должно минимально влиять на этот процесс.

"В распределение собственности - кому передать, кому принадлежит храм - вмешательство государства должно быть минимальным. Но когда речь идет о святыне мирового значения, то тут государству отстраниться нельзя. Тут оно должно со всем своим авторитетом и возможностями четко провести определенную линию. А иначе вокруг такого значимого места конфликты будут бесконечны - это не храм в селе, где односельчане могут собраться и обо всем договориться. В случае с Лаврой договориться не удастся, потому что тут будет наблюдаться влияние Москвы, и именно поэтому тут нужна позиция государства, но взвешенная и постепенная", - говорит Кочетков.

И добавляет, что для принятия решения по Лавре нужно максимум три месяца.

"Быстрее это решение не будет воспринято. Больше тянуть тоже нельзя, потому что придут более важные проблемы. Но на фоне бомбардировок, отключения света и прочих сложностей такое решение прошло бы наименее безболезненно, поскольку у большинства людей в Украине другие насущные проблемы", - убежден Кочетков.

Как писал Главред, 22 ноября Служба безопасности Украины пришла с обыском в помещения Киево-Печерской Лавры. Во время обысков сотрудники СБУ нашли там миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

Также сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре УПЦ МП даже после почти девяти месяцев полномасштабной войны РФ против Украины продолжают молиться за Россию. Так, в стенах одного из храмов Лавры посетители услышали, как хор пел песню о "пробуждении России" и "матушке Руси". Об этом написал священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян в Facebook.

Киево-Печерская Лавра - новости: