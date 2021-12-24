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26% украинцев поддерживают перенос празднования Рождества на 25 декабря – опрос

24 декабря 2021, 10:36
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При этом большинство украинцев все таки выступают против переноса.

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26% украинцев за перенос празднования Рождества, 58% – против / ua.depositphotos.com

Идею перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживает каждый четвертый украинец – за такое решение выступают 26% опрошенных.

Однако более половины украинцев выступает против переноса праздника. Такие результаты показал опрос, который провела Социологическая группа Рейтинг.

Согласно результатам опроса:

  • 58% людей против переноса празднования,
  • 15% респондентов отметили, что им все равно, когда праздновать Рождество,
  • 1% затруднились ответить.

"В динамике за последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества (с 69 до 58%) и несколько возросло количество сторонников (с 15 до 26%)", – говорится в сообщении.

Исследование показало, что только 4% людей празднуют Рождество именно 25 декабря, тогда как большинство опрошенных (71%) – 7 января.

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При этом 18% украинцев отметили, что празднуют Рождество дважды (25 декабря и 7 января). То, что они не празднуют Рождество вообще, указали лишь 6% респондентов.

Опрос провели в период с 20 по 22 декабря. Выборка составила 2000 респондентов, которых опросили по телефону. Людей интервьюировали во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

В ПЦУ ранее заявили о возможном переносе празднования Рождества

Украинцы в течение следующих 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря, заявил ранее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Он подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по юлианскому календарю, однако процесс должен состояться постепенно.

"Я действительно не против перехода. Но чтобы это случилось правильно. Надо мудро действовать... Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Так, эту ошибку надо будет исправить", – отметил Епифаний в комментарии "Радио Свобода".

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