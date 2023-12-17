С Рождеством 2023 - поздравления и красивые картинки

Рождество в Украине в 2023 году будет впервые отмечаться по новому календарю 25 декабря. В этот светлый праздник важно провести время со своими родными и близкими, ну а мы расскажем, как поздравить с рождеством в стихах, прозе и даже красивыми открытками.
Поздравления с Рождеством 2023
С Рождеством! Желаю огромного счастья, здоровья и любви! Пусть сердце всегда будет наполнено теплом, а дом — уютом и улыбками! Боже, храни вас и ваших близких! С праздником!
В Рождественские праздники пусть придет мир в ваш дом, пусть радость наполнит души, а любовь - сердца, пусть надежда, вера и оптимизм сделают каждый ваш поступок обдуманным и мудрым, каждый шаг - уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, хорошего настроения и веселого праздника в кругу родных!
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Одна из звезд сегодня мерцает особенно ярко. Она появилась на вечернем небосклоне первой и возвестила о рождении Христа. Пусть же ее волшебный свет добавляет в твою жизнь красоты и вдохновения, а добрый ангел надежно бережет тебя от бед, помогая обретать счастье!
Весёлого, радостного, счастливого, волшебного, сказочного, необычного, интересного и чудесного Рождества!
С Рождеством Христовым! Желаю счастья, любви и добра всем людям на свете! Пусть все будут здоровы, успешны и благополучны. Пусть Господь оберегает вас и ваших близких. Пусть все невзгоды и неудачи обойдут вас стороной. С праздником!
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С Рождеством! Хочу от чистого сердца пожелать, чтоб путеводная звезда вела по верному пути, чтоб лишь любовь и тепло царили в вашем доме. Благополучия, процветания и душевной гармонии. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и никогда вас не покидает!
Поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет в дом светлую радость, уютное тепло, Божью благодать, благополучие, достаток и хорошее настроение!
Пускай в жизни начнут свершаться чудеса, исполняться желания и зажжется та звезда, которая укажет путь к успеху. С Рождеством!
Поздравления с Рождеством 2023 в стихах
Счастливого вам Рождества,
Достатка в доме и добра,
Пускай Господь благословит
И от невзгод всех сохранит!
Пусть этот праздник дом наполнит
Любовью, светом и теплом!
Добра, уюта, счастья, мира!
Вас поздравляем с Рождеством!
***
Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом - Любви, добра вам!
С Рождеством!
С Рождеством Христовым,
С праздником добра,
Света и терпенья,
Мира вам всегда!
От обид избавьтесь,
И от всех хлопот,
Пусть для вас успешен
Будет этот год!
Пусть стол ваш ломится от яств,
Семья от счастья расцветает,
Пусть светлым будет Рождество,
Господь и любит, и прощает!
С праздником светлым
С радостью в сердце, с чистым посылом
Я поздравляю Вас с Рождеством!
Сколько любви, чистоты и надежды
С праздником светлым приходит в ваш дом!
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