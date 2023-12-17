Мы собрали подборку самых красивых поздравлений с Рождеством.

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С Рождеством 2023 - поздравления и красивые картинки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Главред

Рождество в Украине в 2023 году будет впервые отмечаться по новому календарю 25 декабря. В этот светлый праздник важно провести время со своими родными и близкими, ну а мы расскажем, как поздравить с рождеством в стихах, прозе и даже красивыми открытками.

Поздравления с Рождеством 2023

С Рождеством! Желаю огромного счастья, здоровья и любви! Пусть сердце всегда будет наполнено теплом, а дом — уютом и улыбками! Боже, храни вас и ваших близких! С праздником!

Поздравления с Рождеством картинки / Фото: Главред

В Рождественские праздники пусть придет мир в ваш дом, пусть радость наполнит души, а любовь - сердца, пусть надежда, вера и оптимизм сделают каждый ваш поступок обдуманным и мудрым, каждый шаг - уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, хорошего настроения и веселого праздника в кругу родных!

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Одна из звезд сегодня мерцает особенно ярко. Она появилась на вечернем небосклоне первой и возвестила о рождении Христа. Пусть же ее волшебный свет добавляет в твою жизнь красоты и вдохновения, а добрый ангел надежно бережет тебя от бед, помогая обретать счастье!

Поздравление с Рождеством открытка / Фото: Главред

Весёлого, радостного, счастливого, волшебного, сказочного, необычного, интересного и чудесного Рождества!

Поздравление с Рождеством красивая открытка / Фото: Главред

С Рождеством Христовым! Желаю счастья, любви и добра всем людям на свете! Пусть все будут здоровы, успешны и благополучны. Пусть Господь оберегает вас и ваших близких. Пусть все невзгоды и неудачи обойдут вас стороной. С праздником!

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С Рождеством! Хочу от чистого сердца пожелать, чтоб путеводная звезда вела по верному пути, чтоб лишь любовь и тепло царили в вашем доме. Благополучия, процветания и душевной гармонии. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и никогда вас не покидает!

Как поздравить с рождеством / Фото: Главред

Поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет в дом светлую радость, уютное тепло, Божью благодать, благополучие, достаток и хорошее настроение!

Пускай в жизни начнут свершаться чудеса, исполняться желания и зажжется та звезда, которая укажет путь к успеху. С Рождеством!

Поздравления с Рождеством 2023 / Фото: Главред

Поздравления с Рождеством 2023 в стихах

Счастливого вам Рождества,

Достатка в доме и добра,

Пускай Господь благословит

И от невзгод всех сохранит!

Пусть этот праздник дом наполнит

Любовью, светом и теплом!

Добра, уюта, счастья, мира!

Вас поздравляем с Рождеством!

***

Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом - Любви, добра вам!

С Рождеством!

Красивые поздравления с Рождеством 2023 / Фото: Главред

С Рождеством Христовым,

С праздником добра,

Света и терпенья,

Мира вам всегда!

От обид избавьтесь,

И от всех хлопот,

Пусть для вас успешен

Будет этот год!

Пусть стол ваш ломится от яств,

Семья от счастья расцветает,

Пусть светлым будет Рождество,

Господь и любит, и прощает!

С рождеством поздравления / Фото: Главред

С праздником светлым

С радостью в сердце, с чистым посылом

Я поздравляю Вас с Рождеством!

Сколько любви, чистоты и надежды

С праздником светлым приходит в ваш дом!

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