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Три нетипичных блюда на Рождество, если вы любите покушать

Яна Ставская
7 декабря 2023, 18:52
В Украине на рождественские праздники обязательно готовят кутью и голубцы. Предлагаем оригинальные рецепты - но тоже без мяса.
Три нетипичных блюда на Рождество, если вы любите покушать
12 блюд на рождество в Украине исключают мясо / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, скриншот

На Рождество, которое в этом году и православными, и католиками празднуется уже 25 декабря, принято готовить постные блюда. Но если вы далеки от такой традиции, Главред предлагает вам угостить приглашенных близких и родственников необычным меню.

Но заметим, что традиционные блюда на рождество состоят из 12 позиций - следуя церковной традиции, должны быть постными.

12 блюд на рождество в Украине:

  1. борщ;
  2. кутья;
  3. голубцы;
  4. вареники;
  5. зеленый борщ;
  6. сало;
  7. тушеная рыба с луком и морковью;
  8. медовик;
  9. пампушки;
  10. тушеная капуста;
  11. тушеные грибы с луком и сметаной.
  12. картошка.

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Именно картошка остается главным гарниром во время праздничного ужина в Украине с 24 на 25 декабря.

Если у вас есть немного времени и вы не испытываете особого желания угощать гостей одним и тем же с года в год, тогда воспользуйтесь следующими советами.

Лосось с медовым глазурью и грецким орехом

Подайте лосось, запеченный с медовой глазурью и посыпанный грецкими орехами. Это сочетание сладкого и соленого создаст уникальный вкус.

Вам понадобится:

  • филе лосося;
  • 2-3 ст. ложки меда;
  • 2 ст. ложки соевого соуса;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • 2 зубчика чеснока;соль и перец по вкусу;
  • 1/2 чашки грецких орехов, грубо нарезанных;
  • свежий лимон (по желанию).

В предварительно разогретой духовке готовьте лосось при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут.

В это время приготовьте глазурь. В маленькой миске смешайте мед, соевый соус, оливковое масло, чеснок, соль и перец.

Когда лосось будет готов на 2/3, достаньте его из духовки и равномерно нанесите глазурь сверху. Посыпьте грецкими орехами сверху глазури и верните лосося в духовку еще на 5-10 минут.

Выньте лосось из духовки, посыпьте свежевыжатым лимонным соком (по желанию) и подавайте готовое блюдо горячим.

Салат с гранатом и авокадо

Смешайте гранатовые зерна с кусочками авокадо, добавьте орехи и зеленые листья. Получится свежий и необычный салат.

Вам понадобится:

  • 1 большой авокадо, нарезанный кубиками;
  • семена одного граната;
  • 150 г листьев свежего шпината или рукколы;
  • 1 небольшая красная луковица, нарезанная тонкими кольцами;
  • 50 г грецкого ореха, обжаренного и грубо нарубленного (по желанию);
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • 1 ст. ложка бальзамического уксуса;
  • соль и перец по вкусу.

В большой миске соедините шпинат (или рукколу), нарезанный авокадо, семена граната и лук.

В маленькой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Полейте соусом салат и осторожно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо пропитались.

Посыпьте грецким орехом (если используете) поверх салата перед подачей.

Подавайте салат немедленно, чтобы сохранить свежесть и хрустящий вкус.

Финики с сыром фета и миндалем

Запеченные финики, наполненные сыром фета и посыпанные обжаренными миндальными лепестками, создадут удивительный десерт или закуску.

Вам понадобится:

  • финики - около 12 штук;
  • 100 г сыра фета;
  • 50 г миндаля (обжаренного);
  • мед для поливки (по желанию);
  • свежая мята (по желанию).

Разрежьте финики вдоль, чтобы удалить косточку, но оставьте их целыми.

Разомните сыр фета в миске с помощью вилки или ложки.

Наполните финики фетой, немного утрамбуйте, чтобы сыр хорошо держался внутри.

Обжарьте миндаль на сухой сковороде на среднем огне до золотистой корки.

Посыпьте обжаренным миндалем финики с фетой.

Если хотите, полейте финики медом.

Украсьте блюдо свежей мятой (по желанию) и подавайте.

Кроме того, вы также можете приготовить тарталетки с копченым лососем и лимонным соком, либо подать на праздничный стол фруктовый салат с ананасом, бананом и йогуртом.

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