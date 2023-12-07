Три нетипичных блюда на Рождество, если вы любите покушать

На Рождество, которое в этом году и православными, и католиками празднуется уже 25 декабря, принято готовить постные блюда. Но если вы далеки от такой традиции, Главред предлагает вам угостить приглашенных близких и родственников необычным меню.
Но заметим, что традиционные блюда на рождество состоят из 12 позиций - следуя церковной традиции, должны быть постными.
12 блюд на рождество в Украине:
- борщ;
- кутья;
- голубцы;
- вареники;
- зеленый борщ;
- сало;
- тушеная рыба с луком и морковью;
- медовик;
- пампушки;
- тушеная капуста;
- тушеные грибы с луком и сметаной.
- картошка.
Именно картошка остается главным гарниром во время праздничного ужина в Украине с 24 на 25 декабря.
Если у вас есть немного времени и вы не испытываете особого желания угощать гостей одним и тем же с года в год, тогда воспользуйтесь следующими советами.
Лосось с медовым глазурью и грецким орехом
Подайте лосось, запеченный с медовой глазурью и посыпанный грецкими орехами. Это сочетание сладкого и соленого создаст уникальный вкус.
Вам понадобится:
- филе лосося;
- 2-3 ст. ложки меда;
- 2 ст. ложки соевого соуса;
- 2 ст. ложки оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;соль и перец по вкусу;
- 1/2 чашки грецких орехов, грубо нарезанных;
- свежий лимон (по желанию).
В предварительно разогретой духовке готовьте лосось при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут.
В это время приготовьте глазурь. В маленькой миске смешайте мед, соевый соус, оливковое масло, чеснок, соль и перец.
Когда лосось будет готов на 2/3, достаньте его из духовки и равномерно нанесите глазурь сверху. Посыпьте грецкими орехами сверху глазури и верните лосося в духовку еще на 5-10 минут.
Выньте лосось из духовки, посыпьте свежевыжатым лимонным соком (по желанию) и подавайте готовое блюдо горячим.
Салат с гранатом и авокадо
Смешайте гранатовые зерна с кусочками авокадо, добавьте орехи и зеленые листья. Получится свежий и необычный салат.
Вам понадобится:
- 1 большой авокадо, нарезанный кубиками;
- семена одного граната;
- 150 г листьев свежего шпината или рукколы;
- 1 небольшая красная луковица, нарезанная тонкими кольцами;
- 50 г грецкого ореха, обжаренного и грубо нарубленного (по желанию);
- 2 ст. ложки оливкового масла;
- 1 ст. ложка бальзамического уксуса;
- соль и перец по вкусу.
В большой миске соедините шпинат (или рукколу), нарезанный авокадо, семена граната и лук.
В маленькой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Полейте соусом салат и осторожно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо пропитались.
Посыпьте грецким орехом (если используете) поверх салата перед подачей.
Подавайте салат немедленно, чтобы сохранить свежесть и хрустящий вкус.
Финики с сыром фета и миндалем
Запеченные финики, наполненные сыром фета и посыпанные обжаренными миндальными лепестками, создадут удивительный десерт или закуску.
Вам понадобится:
- финики - около 12 штук;
- 100 г сыра фета;
- 50 г миндаля (обжаренного);
- мед для поливки (по желанию);
- свежая мята (по желанию).
Разрежьте финики вдоль, чтобы удалить косточку, но оставьте их целыми.
Разомните сыр фета в миске с помощью вилки или ложки.
Наполните финики фетой, немного утрамбуйте, чтобы сыр хорошо держался внутри.
Обжарьте миндаль на сухой сковороде на среднем огне до золотистой корки.
Посыпьте обжаренным миндалем финики с фетой.
Если хотите, полейте финики медом.
Украсьте блюдо свежей мятой (по желанию) и подавайте.
Кроме того, вы также можете приготовить тарталетки с копченым лососем и лимонным соком, либо подать на праздничный стол фруктовый салат с ананасом, бананом и йогуртом.
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