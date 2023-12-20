Вы бы не догадались: мужчина показал лайфхак, как сделать обувь нескользкой

Главред расскажет, как обезопасить себя от лишних падений.

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мужчина показал лайфхак, как сделать обувь нескользкой / коллаж: Гларвед, фото: скриншот ТикТок

Зима - это не только игры в снежки, новогодние праздники и мегающие огоньки. Это еще и холод, гололед и непредвиденные падения. Практически каждый хоть раз в своей жизни опробовал скользкую обувь и знает это неловкое чувство падения посреди оживленной улицы. Мы расскажем, что делать, если обувь очень скользкая.

Как сделать обувь нескользкой

Мужчина в ТикТок показал, что делать, если скользит обувь. Этот лайхак подойдет для тех, кто уже испробовал всевозможные специальные средства, посыпание солью, втирание песка и прочие способы обезопасить себя от падения.

Для начала хорошо помойте подошву ботинок, после чего высушите ее с помощью салфеток или простого ожидания. Затем всё ту же подошву необходимо обезжирить специальным средством.

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Когда подошва станет полностью сухой и обработанной, необходимо взять клей для резины и нанести его прям из тюбика на подошву тонким слоем. Распределять клей стоит по всей поверхности подошвы равномерными полосами, а затем оставить полностью высохнуть.

Такого защитного слоя на подошве вашей обуви хватит примерно на две недели интенсивной ходьбы. Со временем он просто сотрется и процедуру можно будет повторить.

Смотрите видео о том, как сделать обувь нескользкой:

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