Идеально на праздничный стол: девушка показала, как приготовить балык в духовке

Совсем скоро хозяйки будут накрывать столы к Рождеству и ждать в гости близких и родных. Уже сейчас многие ищут нестандартные рецепты вкусных блюд, однако на столе должны быть и закуски. Мы расскажем, как приготовить балык из свинины в духовке.
Как сделать балык в домашних условиях - заготовка
Для того, чтобы на праздничный стол поставить закуску из балыка собственного приготовления, необходимо начинать готовиться заранее. Ведь на приготовление этого продукта понадобится 4 дня.
Сначала нужно приобрести биток свинины и зачистить его от лишнего жира. Затем мясо необходимо натереть солью (обычной или морской) в рассчете 1,5 чайной ложки на 600 г мяса. Когда биток со всех сторон будет в соли, его следует завернуть в пищевую пленку, положить на тарелку и отправить в холодильник на 3 дня.
В период этого времени обязательно нужно сливать жидкость и переворачивать мясо на разные стороны.
Как приготовить балык в духовке - приготовление
Спустя три дня мясо нужно достать из холодильника и развернуть. Затем его следует хорошо просушить бумажными полотенцами, натереть горчицей, копченой паприкой и отправить в духовку на 4 часа на 80 градусов. Балык должен получиться сочным, мягким и не сырым.
Смотрите видео о том, как приготовить балык дома:
@steogantseva.yulia Домашній Балик зі свинини я готувала так➡️ - Свинячий Биток в зачищеному вигляді 600г. - сіль нітритна + звичайна по 0.5ч.л. (Щоб вийшла чайна ложка з гіркою ) Я використовувала звичайну крупну морську, 1ч.л. з гіркою) Мʼясо без жиру (биток) натерти сіллю, загорнути у плівку, і в холодильник на три доби, мʼясо я перевертала періодично, та зливала зайву рідину На третій день я дістала мʼясо, протерла паперовим рушником, та натерла гірчицею та копченою паприкою, і в духовку на 4 години, спочатку 3 години на 80 градусах готувала та годину на 100 градусах Балик вийшов соковитим, смачним та не сирим, однозначно смачно, на наступний раз я спробую приготувати з нітритною сіллю та порівняю результат) #балык#свининавдуховке#буженинадомашняя#буженинавдуховке#рецепт#рецептбуженины#рецептсвинины♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones
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